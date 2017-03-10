Фото: avito.ru

Коттедж площадью 255 квадратных метров продают в барнаульском поселке Борзовая Заимка за 11 миллионов рублей, сказано в сообщении на сайте Avito.ru.

Двухэтажный кирпичный дом расположен на участке 12 соток на улице Вечерней. В коттедже имеется пять комнат, сауна, бассейн, бильярдная.

Также есть два гаража и зимняя теплица.

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"Коттедж обжитой, в эксплуатации четыре года, сделан для себя. Варианты обмена на квартиру, стройматериалы + деньги. Реальному покупателю хороший торг", – также отмечается в объявлении.



