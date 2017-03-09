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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил угрозой на слова премьер-министра России Дмитрия Медведева о стоимости природного газа. Об этом пишет РБК.

Отметим, 7 марта глава российского кабмина в Бишкеке на заседании Евразийского межправительственного совета отметил, что "некоторые страны" платят за российский газ по льготным ценам. Это происходит из-за членства в ЕАЭС, а в случае выхода цена на газ вырастет до европейского уровня. На это Александр Лукашенко ответил собственной угрозой:

"Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ", — подчеркнул он.

Также Лукашенко напомнил, что отношения между Россией и Белоруссией не должны напоминать "бухгалтерию". Также он обратил внимание на то, что между отношениями не должен стоять природный газ.