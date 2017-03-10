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"Аквариум" повышенной комфортности: новый дом построят на берегу Барнаулки

, ИА "Амител"
За свое стилевое решение здание получило название "Аквариум"

Фото: "Алтайский строительный портал"

16-этажный дом станет достопримечательностью микрорайона около одного из притоков Барнаулки — по улице Смирнова, 1-А. И это будет не просто дом, а дом новой серии с планировками "эконом-комфорт". За свое стилевое решение здание уже получило название "Аквариум". Что ждать покупателям квартир в этом доме и в чем его отличие от других, пишет "Алтайский строительный портал".

Класс "эконом-комфорт"

Все знают, что эконом-жилье отличается низкими потолками – ниже 2,7 м. Многие застройщики используют высоту 2,5 м или 2,54 м. И надо сказать, что это создает определенные неудобства, особенно после укладки ламината и установки системы натяжного потолка.

Новый дом предполагает высоту потолка 2,64 метра. И это очень приближено к привычным для обывателя 2,7 м. Кстати, минимальная площадь квартиры в "Аквариуме" – 37 кв. м. А площадь кухни-столовой – радуйтесь, хозяйки – 18 кв. м.

Всего в доме предусмотрено 144 квартиры.

Фото: "Алтайский строительный портал"

Кухня в 18 "квадратов"

Современного человека не прельщают маленькие кухни. И не удивительно, ведь кухня – это место для приема гостей и основного домашнего досуга.

Этот факт учли архитекторы "Аквариума" и создали кухню, которая объединяет зону готовки (кухня-ниша площадью около 5 кв. м) и гостиную площадью не менее 13 кв.м.

Впрочем, для тех, кто мечтает об изолированных комнатах, планировка позволяет разделить кухню и гостиную, например, гипсокартонной конструкцией.

Дополненный комфорт

В этом случае стоит упомянуть вынесенные за пределы квартир вентиляционные каналы, а также, что для многих очень важно, изолированный от жилых помещений лестнично-лифтовой узел.

Архитектура

Над внешним видом здания трудился известный архитектор Сергей Черепанов. Предполагается, что дом станет частью единой концепции обустройства всей территории "река-набережная-дом".

Несмотря на общепринятое мнение, истоки Пивоварки являются достаточно чистыми: здесь и рыба клюет, и обитают лягушки, которые, как известно, в грязной воде не водятся. Кроме того, по проекту флору дополнят плакучие ивы и кустарники. Также по проекту около дома будут расположены спортивная и детская площадки, зонированные при помощи деревьев. Как и сам дом, они будут оформлены в сине-голубых и белых тонах.

Особенностью этого дома станет окраска фасадов. При этом наносить рисунок предполагается сразу во время обустройства мокрых фасадов прямо с лесов. Как говорят специалисты, главная сложность в том, что разметка и раскадровка рисунков в целом не будет видна тем, кому придется их наносить. И для Сибири "Аквариум" станет первой жилой высоткой, у которой стилизованы и окрашены все четыре фасада.

Фото: "Алтайский строительный портал"

Собственная набережная

От дома до реки примерно 50 метров, а потому придомовую территорию было решено превратить в настоящую набережную. И под зданием, и под будущей набережной расположат свайное поле – для пущей надежности. Хотя имеющиеся здесь песчаные грунты не размываются, пропуская воду, и хорошо держат высокую нагрузку. Тем не менее территория набережной, как и цокольного этажа, поднята на пару метров.

Хозяйственные помещения

В "Аквариуме" предусмотрен теплый чердак и подвал высотой 2,80 м. Здесь и разместится основная часть инженерно-коммунального оборудования и коммуникаций. Дом будет присоединен к центральной канализации, отоплению, горячему и холодному водоснабжению. Система отопления однотрубная с вертикальными стояками, верхней разводкой подающей магистрали по чердаку и нижней разводкой обратки по подвалу. Рядом проходит газовая магистраль, и застройщик всерьез думает отказаться от центрального отопления в пользу более комфортного и экономичного локального. Часть оборудования разместится на теплом чердаке высотой 1,80 м.

Лестнично-лифтовой узел в доме предполагается сделать стандартным, с незадымляемой лестничной клеткой и двумя лифтами: пассажирским – на 630 кг и грузо-пассажирским – на 3000 кг.

И, кстати, никаких офисов с помещениями общественного назначения в доме не планируется.

Утепление

Авторы проекта продумали систему утепления дома: так, подземная часть дома по контуру снаружи утеплена непромокаемыми плитами из экструдированного пенополистирола, а выше уровня грунта до метра – минераловатными плитами с последующим устройством навесного вентилируемого фасада.

Выше, под толстым слоем полимерной штукатурки, укрепленной стеклосеткой, по всем наружным стенам и лоджиям проходит 18-сантиметровый сплошной слой плотных минераловатных плит "ТехноФас". Специалисты утверждают, что каждый сантиметр такого утеплителя соответствует по теплоэффективности 10 см кирпичной кладки и почти 17 см железобетона.

Инфраструктура

Отличием данной "новостройки" от многих других является доступность инфраструктуры: всего 150 метров до ближайшей школы и 350 – до детского сада. Здесь же три гаражных кооператива. Остановка общественного транспорта тоже рядом.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.03.2017 07:28
- гость -

На Пивоварке?

0  0
10.03.2017 07:29
Гость

Заголовок новости не хотите изменить,гении?! Или глобус Барнаула купите.

0  0
10.03.2017 07:33
Гость

гость - 10 марта 2017 г. 07:28

На "великом"притоке "могучей"Барнаулки.

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