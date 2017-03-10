Вопрос закрытия учреждений культуры в городе Бийске обсудили в четверг, 9 марта, на совещании в правительстве Алтайского края. Как рассказал Amic.ru вице-премьер Андрей Щукин, в последнее время широко обсуждается тема реформирования библиотек и Дома культуры сахарного завода в Бийске. В частности, ранее активисты ОНФ призвали власти пересмотреть решение о закрытии шести библиотек в городе. По мнению главы администрации Бийска Николая Нонко, город не может себе позволить "искусственно поддерживать не востребованные населением учреждения".

В итоге Андрей Щукин принял решение обсудить варианты решения проблемных ситуаций с экспертами. Вице-премьер пригласил для дискуссии главу регионального исполкома Общероссийского народного фронта Сергея Войтюка, члена регионального штаба ОНФ Ларису Зорину, начальника управления Алтайского края по культуре и архивному делу Елену Безрукову, ее заместителя Алексея Бочарова, главу администрации города Бийска Николая Нонко.

В ходе рабочей встречи были рассмотрены предложения об организации работы шести библиотек-филиалов, а также обсуждалась текущая ситуация с деятельностью Дома культуры сахарного завода Бийска.

"В связи с тем, что история вызвала довольно большой резонанс, я инициировал встречу разных сторон. Ко мне стали приходить обращения от жителей, от политических партий как курирующему данное направление заместителю председателя правительства Алтайского края. Я считаю, что состоялся конструктивный разговор между сторонами. Сначала, конечно, витало некое напряжение. В шутку сказать, можно было кое-кому надевать бойцовские перчатки, но все перешло в конструктивное русло. Мы обсудили несколько важных вопросов по каждому учреждению культуры и судьбе сотрудников", – сказал Андрей Щукин.

По его словам, будет решено закрыть одну из городских библиотек. В четырех будут пункты выдачи, судьба еще одной пока неизвестна. Однозначно, что никто из сотрудников не будет сокращен, их переведут в другой пункт. Кроме того, вице-премьер отметил, что еще окончательно не решен вопрос по поводу закрытия клуба сахарного завода.

"Сейчас на место поедет комиссия из членов администрации Бийска, ОНФ и правительства региона, чтобы обсудить с местным населением и трудовым коллективом необходимость культурного учреждения. Только после этого будет принято решение. Теоретически там можно все сохранить, если привлечь внебюджетные средства", – добавил Щукин.

Отметим, что в ходе совещания глава администрации Николай Нонко заверил, что в рамках реформирования деятельности библиотечных учреждений все работники, не достигшие пенсионного возраста, будут трудоустроены. Более того, администрация города рассматривает различные варианты решения вопроса о сохранении всех существующих ставок работников. Также Николай Нонко указал на то, что оптимизация учреждений вызвана сокращением бюджета города Бийска и снижением количества читателей.

Решения будут приниматься по каждой библиотеке с учетом сложившейся ситуации. На базе библиотек №№ 3, 4, 5 и 9 предполагается организовать работу пунктов выдачи книг. Окончательно не решена судьба библиотеки № 10, в том числе рассматриваются варианты перераспределения книжных фондов. С учетом необходимости проведения капитального ремонта здания библиотеки № 2 будет изучена возможность перевода фондов в другие библиотечные учреждения, готовые к приему посетителей и обеспечивающие высокую транспортную доступность для населения.

Николай Нонко отметил, что для сохранения деятельности Дома культуры сахарного завода изучаются возможности привлечения средств из внебюджетных источников. Администрация города планирует в полном объеме сохранить деятельность коллективов, базирующихся в Доме культуры. Их готовы принять культурные и спортивные центры города, в том числе СК "Заря", КЦ "Родина".