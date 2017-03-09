Фото: todayonline.com

Президент России Владимир Путин поддержал идею депутатов Госдумы об ужесточении наказания за доведение до самоубийства. Об этом пишет сайт газеты "Известия".

"Поддерживаю инициативу Государственной думы по дополнению законодательства нормой, расширяющей перечень действий, при которых наступает уголовная ответственность за доведение до самоубийства", – отметил глава российского государства.

По мнению Путина, такая мера поможет привлекать к ответственности хозяев, создателей и администраторов так называемых "групп смерти".

Отметим, ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая пообещала в четверг, 9 марта, внести законопроект, который предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы для тех, кто склоняет подростков к самоубийствам в социальных сетях. Причем организаторы этих сайтов должны нести ответственность, даже если они не успели реализовать задуманное до конца.