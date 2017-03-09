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Учительница сочинской школы, которой не понравился "скромный" подарок от родителей ее класса, уволилась из учебного учреждения по собственному желанию. Об этом пишет "ТАСС".

Отметим, что накануне 8 марта родители вручили преподавателю подарок — пять тысяч рублей. По мнению, учителя это очень "скромный подарок", который сильно ее возмутил. Женщина написала SMS всем родителям о недовольстве подарком.

"Огромное спасибо за мое скромное (5000) поздравление на 8 марта. Честно очень хочу вернуть обратно. Это ваша оценка моего отношения к Нашим!!! детям!" — говорится с размещенном СМИ скрин-шоте SMS учительницы.

Издание пишет, что педагог уволилась не дождавшись окончания служебной проверки.