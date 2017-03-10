Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Открытие второго строительного гипермаркета "Леруа Мерлен" состоится в Барнауле в конце марта. В настоящее время у магазина ведутся благоустроительные работы.

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Пока что точная дата начала работы гипермаркета на Правобережном тракте не названа, однако, судя по всему, здесь уже почти все готово. Так, на входе в магазин уже стоят тележки, предназначенные для транспортировки товара клиентами.

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Напомним, магазин будет работать для покупателей в том же режиме, что и первый барнаульский гипермаркет сети на Павловском тракте, — с 08:00 до 22:00.

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