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Город-спутник Барнаула – Новоалтайск – так же, как и прочие населенные пункты края, с 1 июля этого года переживет традиционное увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее портал Amic.ru рассказывал о том, как заметно возрастет плата за коммуналку в Барнауле, Бийске и Новоалтайске.

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Теперь приводим данные краевого управления по регулированию цен и тарифов о росте расценок на ЖКУ в Новоалтайске.

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Тарифы на водоснабжение и водоотведение указаны в рублях за 1 куб. м, тарифы на теплоснабжение указаны в рублях за 1 Гкал.

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