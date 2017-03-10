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Как изменятся тарифы ЖКХ в городе-спутнике Барнаула в 2017 году?

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Портал Amic.ru продолжает знакомить жителей Алтайского края с тем, как сильно увеличатся коммунальные платежи с 1 июля

Фото: forpost-sevastopol.ru

Город-спутник Барнаула – Новоалтайск – так же, как и прочие населенные пункты края, с 1 июля этого года переживет традиционное увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее портал Amic.ru рассказывал о том, как заметно возрастет плата за коммуналку в Барнауле, Бийске и Новоалтайске.

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Теперь приводим данные краевого управления по регулированию цен и тарифов о росте расценок на ЖКУ в Новоалтайске.

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Тарифы на водоснабжение и водоотведение указаны в рублях за 1 куб. м, тарифы на теплоснабжение указаны в рублях за 1 Гкал.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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