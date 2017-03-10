Один из так называемых "списков Шиндлера", благодаря которому удалось спасти от нацистских лагерей несколько сотен евреев в годы Второй мировой войны, выставлен на продажу американским аукционным домом Moments in Time, передает РИА Новости со ссылкой на издание Guardian.

Выставленный на аукцион документ – один из списков с фамилиями таких евреев. В нем 801 фамилия. Он датирован 18 апреля 1945 года и составлен соратником Шиндлера – Ицхаком Штерном.

Оскар Шиндлер – немецкий промышленник, который в годы войны брал к себе на работу евреев, тем самым спасая от уничтожения в нацистском лагере.

Документ может быть продан за более чем 2,4 миллиона долларов.

История промышленника была описана в книге Томаса Кенилли "Ковчег Шиндлера", а позже была экранизирована Стивеном Спилбергом под названием "Список Шиндлера".