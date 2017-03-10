Тройку лучших автомобилей мира 2017 года назвали на автосалоне в Женеве. В список лучших попали немецкие Audi Q5 и Volkswagen Tiguan и британский Jaguar F-Pace, пишет "Российская газета" .

Победителя конкурса "Лучший автомобиль этого года" объявят в апреле во время торжественной церемонии подведения итогов.

Добавим, что также на автосалоне определили самые экологичные автомобили, которыми стали Chevrolet Bolt, Tesla Model X и Toyota Prius Prime. А в номинации "городских автомобили" лучшими стали BMW i3, Citroen C3 и Suzuki Ignis.

Напомним, в 2016 году лучшим автомобилем была признана Mazda MX-5. В 2015 году победителем конкурса стал Mercedes-Benz W205.