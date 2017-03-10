Самое время перетрясти свои запасы семян и добавить недостающие. Где их взять – решает каждый по-своему. С кем-то делятся более опытные и запасливые родственники или знакомые. Но большинство отправляются в магазины. Да и верно – здесь можно приобрести более современный, более урожайный и более интересный сорт, чем был прежде.

Однако мало кто знает, что, приобретая семена, мало смотреть на красочную упаковку и красивое название сорта. Да даже и краткое описание качеств этого сорта не дает всей полноты картины. Очень важно уметь читать "зашифрованную" в виде латинских букв информацию на пакетиках. Вспомните, наверняка все видели таинственные символы F1, С, Р, N, F, V, Тт и др., но не обращали на них особого внимания. А между тем эти значки могут вам рассказать о том, каких заболеваний не боится именно этот сорт.

"А" сорт устойчив к альтернариозу (среди садоводов заболевание известно как чёрная пятнистость помидоров) "С" сорт устойчив к кладоспориозу (бурая пятнистость помидоров) "CTV" сорт устойчив к вирусу огуречной мозаики "F" сорт устойчив к фузариозному увяданию помидоров и огурцов "F1" гетерозисный гибрид первого поколения* "N" устойчивость растения к поражению нематодой "Р" устойчивость к фитофторозу "Тт" высокая устойчивость к вирусу табачной мозаики "V" устойчивость к вертициллёзному увяданию помидоров и огурцов

Если внизу букв напечатаны еще и маленькие цифры, это указывает, что растение устойчиво к определенному номеру расы заболевания. Например, P12 означает, что гибрид устойчив к первой и второй расам фитофтороза. Но это уже больше для специалистов. Обычному садоводу достаточно знать буквенные символы.

Кстати, часто на пакетиках с семенами обозначено несколько значков. В таком случае растение защищено сразу от комплекса заболеваний. Например, надпись F1, TmPCFN означает, что в данном пакетике находится гетерозисный гибрид, устойчивый к вирусу табачной мозаики, фитофторозу, бурой пятнистости листьев, фузариозному увяданию и к поражению нематодой.

Ну, и не забывайте, что, если у вас возникли вопросы, вы всегда можете обратиться за консультацией к продавцу семян. Если же он затруднится с ответом, то задумайтесь – а верное ли место покупки вы выбрали? Ведь именно от качества приобретенных вами семян будет зависеть ваш будущий урожай.

Альтернариоз – грибковое заболевание, от которого страдают садово-огородные культуры. Появляется в виде сухой пятнистости на листьях, стеблях и плодах. Значительно снижает урожайность. Может усиливать проявления бронхиальной астмы у человека.



Кладоспориоз – споры грибка встречаются в открытом и защищённом грунте. Особенно распространен в теплицах. Распространяется гриб конидиями с поверхности поражённых листьев. Поражаются кладоспориозом в основном листья. Появляется болезнь часто уже при цветении и образовании плодов томата в виде желтоватых пятен на верхней стороне листа. В дальнейшем пятна становятся тёмно-коричневыми, и листья засыхают.



Огуречная мозаика – симптомы заболевания разнообразны. Зачастую на молодых листьях появляются желтовато-зелёные пятна, листья становятся морщинистыми. Плоды приобретают пёструю мозаичную расцветку. Растения постепенно желтеют и засыхают.



Фузариозное увядание – это заболевание наносит значительный ущерб тепличным хозяйствам и частным подворьям. Происходит нарушение водного обмена, ослабляется тургор, что приводит к увяданию и гибели растений. Сосуды стеблей становятся темно-бурыми; сердцевина стебля отмирает, отчего остаются белые продольные борозды; доли листьев секторно желтеют от основания стебля; листья блекнут, становятся бледно-желтыми или светло-зелеными, жилки осветляются. Постепенно поражается все растение – снизу вверх.



Гетерозисный гибрид первого поколения – это "потомок" неких сортов (их названия селекционеры держат в секрете). В результате получается гибрид, который в первом поколении дает огромную урожайность и устойчивость к болезням. Однако в дальнейшем этот сорт теряет все свои качества. Поэтому семена с него собирать бесполезно.



Нематода – мелкие, микроскопические, длиной 1 мм и меньше круглые черви, поражающие корни, листья и стебли растений. Они паразитируют внутри тканей растений, питаются необходимыми растению веществами. Растения загнивают и погибают.



Фитофтороз вызывает полегание и гибель рассады. У корневой шейки появляются бурые пятна, затем перетяжки, корни буреют, отмирают. На поверхности плодов серо-зелёные, затем светло-коричневые пятна с концентрическими зонами.



Табачная мозаика – вирус, который поражает растение. Его признаками является пестрая мозаичная окраска на листьях растения с чередованием темно- и светло-зеленой окраски. На помидорах появляются желтые пятна. При сильных заражениях мозаикой больные растения томата угнетены, слабо развиваются и могут погибнуть.



Вертициллёзное увядание помидоров и огурцов – возбудитель болезни – почвенный гриб вертициллиум, который перезимовывает в почве в виде мицелия или хламидоспор, сохраняясь там в течение нескольких лет. Болезнь распространяется через заражённые семена, почву, растения и инструменты. Признаки болезни: увядание, пожелтение и гибель поражённых растений.