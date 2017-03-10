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Пресс-секретарь председателя правительства РФ Наталья Тимакова заявила, что бухгалтерия присутствует в политических и экономических отношениях даже самых близких стран. Ее слова в четверг, 9 марта, передало агентство ТАСС.

По словам Тимаковой, российское правительство в работе "обязано учитывать складывающиеся торгово-экономические отношения с другими странами, включая их долги".

Также пресс-секретарь отметила, что объем кредитов, которые Россия выдала партнерам из Белоруссии, превышает сумму в шесть миллиардов долларов, отметив, что "неплохо бы и руководству Белоруссии помнить об этом".

Напомним, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бухгалтерия не должна лежать в основе российско-белорусских отношений. Также он отметил, что главе правительства РФ Дмитрию Медведеву придется "кое за что тоже заплатить", если цена на российский газ в Белоруссии вырастет до европейского уровня.