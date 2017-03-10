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Пресс-секретарь председателя правительства РФ Наталья Тимакова заявила, что бухгалтерия присутствует в политических и экономических отношениях даже самых близких стран. Ее слова в четверг, 9 марта, передало агентство ТАСС.
По словам Тимаковой, российское правительство в работе "обязано учитывать складывающиеся торгово-экономические отношения с другими странами, включая их долги".
Также пресс-секретарь отметила, что объем кредитов, которые Россия выдала партнерам из Белоруссии, превышает сумму в шесть миллиардов долларов, отметив, что "неплохо бы и руководству Белоруссии помнить об этом".
Напомним, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бухгалтерия не должна лежать в основе российско-белорусских отношений. Также он отметил, что главе правительства РФ Дмитрию Медведеву придется "кое за что тоже заплатить", если цена на российский газ в Белоруссии вырастет до европейского уровня.
Комментарии
Почему россияне должны кормить белорусских нахлебников? Россияне должны кормить российских олигархов. Российские олигархи не нахлебники, они благодетели.
Неплохо бы руководству Беларуси помнить, что олигархическая Россия это трость, на которую нельзя опереться ибо на расколеться и вонзиться в руку опирающегося. Поэтому опору надо искать среди новых союзников.
Сколько стоила поддержка кубы и прочих сирий? Простили. А где бухгалтерия? Это все амбиции- я сильнее я непобедим догоним перегоним.
Все очень просто. При полностью бездарном правлении нашей Россией, первыми лицами. Включая и Путина. Присутствует Страх потери последнего союзника. А Батька этим пользуется, на благо своей республики. Скоро отойдет в Мир иной Назарбаев, вот тогда опять начнутся проблемы в подбрюшине России. На нефтяном и газовом поводке друзей не бывает. А на экономическое развитие нашей страны Мозгов у наших первых лиц-просто НЕТ!
Пора понять, что газпрём давно никакое не "национальное достояние". Так именоваться им по суду запрещено. А терять еще одну часть бывшего государства из-за прибылей акционеров газпрёма и радоваться этому - верх глупости.
Александр Лукашенко президент Республики Беларусь «Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева о том, что нас, кстати, уже пугать начинают: газ мы будем природный покупать по европейским ценам, типа того, что будете платить не 150, а 200 долларов. Это, знаете, сродни тому, что намек всем, в России, прежде всего, и в Белоруссии: мы являемся нахлебниками России. Вот видите, они нам делают какой-то подарок. Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать: если мы будем платить, как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить, и цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и, наверное, подавляющее большинство россиян понимают, что наши отношения с Россией — это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе. В основе наших отношений — нечто большее».
По информации российского экономического издания «РБК», в 2015 году Россия поставляла газ в Германию с 20-ти процентной скидкой, по $ 142 за 1000 кубов. При этом сам Медведев говорил, что средняя стоимость голубого топлива на европейском рынке в прошлом году составлял не $ 200, а $ 160-170. В отношении Беларуси, с марта, Москва настаивает на цене — $ 141 за 1000 кубов. Такая вот союзное скидка, на доллар дешевле, чем для Германии. И где преференции?