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Новости

Тимакова заявила о необходимости бухгалтерии в отношениях Москвы и Минска

, ИА "Амител"
В кабмине напомнили, что объем кредитов, выданных РФ белорусским партнерам, превысил шесть миллиардов долларов

Фото: vladtime.ru

Пресс-секретарь председателя правительства РФ Наталья Тимакова заявила, что бухгалтерия присутствует в политических и экономических отношениях даже самых близких стран. Ее слова в четверг, 9 марта, передало агентство ТАСС.

По словам Тимаковой, российское правительство в работе "обязано учитывать складывающиеся торгово-экономические отношения с другими странами, включая их долги".

Также пресс-секретарь отметила, что объем кредитов, которые Россия выдала партнерам из Белоруссии, превышает сумму в шесть миллиардов долларов, отметив, что "неплохо бы и руководству Белоруссии помнить об этом".

Напомним, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бухгалтерия не должна лежать в основе российско-белорусских отношений. Также он отметил, что главе правительства РФ Дмитрию Медведеву придется "кое за что тоже заплатить", если цена на российский газ в Белоруссии вырастет до европейского уровня.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.03.2017 08:52
- гость -

Почему россияне должны кормить белорусских нахлебников? Россияне должны кормить российских олигархов. Российские олигархи не нахлебники, они благодетели.

0  0
10.03.2017 08:53
- гость -

Неплохо бы руководству Беларуси помнить, что олигархическая Россия это трость, на которую нельзя опереться ибо на расколеться и вонзиться в руку опирающегося. Поэтому опору надо искать среди новых союзников.

0  0
10.03.2017 08:57
- гость -

Сколько стоила поддержка кубы и прочих сирий? Простили. А где бухгалтерия? Это все амбиции- я сильнее я непобедим догоним перегоним.

0  0
10.03.2017 09:05
Сталинский Сокол

Все очень просто. При полностью бездарном правлении нашей Россией, первыми лицами. Включая и Путина. Присутствует Страх потери последнего союзника. А Батька этим пользуется, на благо своей республики. Скоро отойдет в Мир иной Назарбаев, вот тогда опять начнутся проблемы в подбрюшине России. На нефтяном и газовом поводке друзей не бывает. А на экономическое развитие нашей страны Мозгов у наших первых лиц-просто НЕТ!

0  0
10.03.2017 09:10
- гость -

Пора понять, что газпрём давно никакое не "национальное достояние". Так именоваться им по суду запрещено. А терять еще одну часть бывшего государства из-за прибылей акционеров газпрёма и радоваться этому - верх глупости.

0  0
10.03.2017 09:12
- гость -

Александр Лукашенко президент Республики Беларусь «Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева о том, что нас, кстати, уже пугать начинают: газ мы будем природный покупать по европейским ценам, типа того, что будете платить не 150, а 200 долларов. Это, знаете, сродни тому, что намек всем, в России, прежде всего, и в Белоруссии: мы являемся нахлебниками России. Вот видите, они нам делают какой-то подарок. Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать: если мы будем платить, как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить, и цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и, наверное, подавляющее большинство россиян понимают, что наши отношения с Россией — это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе. В основе наших отношений — нечто большее».

0  0
10.03.2017 09:14
- гость -

По информации российского экономического издания «РБК», в 2015 году Россия поставляла газ в Германию с 20-ти процентной скидкой, по $ 142 за 1000 кубов. При этом сам Медведев говорил, что средняя стоимость голубого топлива на европейском рынке в прошлом году составлял не $ 200, а $ 160-170. В отношении Беларуси, с марта, Москва настаивает на цене — $ 141 за 1000 кубов. Такая вот союзное скидка, на доллар дешевле, чем для Германии. И где преференции?

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