Фото: fleetnews.co.uk

В Барнауле на дорогах образовались шестибалльные заторы утром в пятницу, 10 марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная обстановка наблюдается на перекрестке улиц Космонавтов – Попова (скорость движения авто 3-5 километров в час), на участке улицы Малахова между пересечением с Павловским трактом и улицей Антона Петрова (7 км/ч), а также на перекрестке улиц Власихинская – Малахова (3-7 километров).

Также движение затруднено на пересечении улиц Попова с Антона Петрова, на участке Павловского тракта в сторону проспекта Строителей после кольцевого перекрестка, на отдельных отрезках улиц Советской Армии, Челюскинцев, Северо-Западной и Матросова, а также в районе площади Октября. На данных участках автомобили двигаются со скоростью 5-10 километров в час.