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Новости

Русская православная церковь начнет отмечать День святого Патрика

, ИА "Амител"
Праздник Патрика будут отмечать 30 марта

Фото: wantseeproject.com

РПЦ теперь будет отмечать День святого Патрика, который получил особую известность как небесный покровитель Ирландии. Датой проведения праздника станет 30 марта, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойда.

По его словам, важным вопросом, который был рассмотрен на заседании Священного Синода, стало включение в месяцеслов имен древних святых, подвизавшихся в странах Центральной и Западной Европы до 1054 года. В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах, среди которых святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик.

Легойд отметил, что формирование перечня святых шло на основании данных об их почитании православными в западноевропейских епархиях РПЦ, а также на основании традиции их почитания в других поместных Православных церквях. Также учитывалась безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, и отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и восточным обрядом, подчеркнул он.

На Западе День святого Патрика каждый год отмечают 17 марта – в день земной кончины небесного покровителя Ирландии (ок. 385-461 н. э.). РПЦ будет отмечать праздник 30 марта – это 17-е число месяца по старому стилю.

Агентство пишет, что праздник провозгласили христианским в начале XVII века. Он отмечается католической и отдельными протестантскими церквями. День святого Патрика является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Кроме этого, данный праздник широко отмечает ирландская диаспора по всему миру, особенно в Великобритании, Канаде, Соединенных Штатах, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии.

В РФ в последние десятки лет в праздничный день, как и во многих других мировых странах, проходили торжественные процессии, а по вечерам на зданиях зажигалась зеленая подсветка – в цвет клевера (трилистника), который, согласно преданию, помог Патрику объяснить ирландцам смысл Троицы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.03.2017 09:11
гость

РПЦ пора уже все праздники которые в Европе празднуют отмечать, тогда и работать не надо,всё время праздник будет.

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10.03.2017 09:21
- гость -

Исконно русский праздник в честь исконно русского святого святителя Патрикия, просветителя и небесного покровителя Ирландии, более известного среди верующих нашей страны как святой Патрик.

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10.03.2017 09:22
- гость -

10.03.2017 09:21 - гость -

Не Патрикий, а Патрикей. У него еще дочь была. Лисой назвали. Известна по множеству русских народных сказок.

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10.03.2017 09:56
барнаулец

уж лучше бы отменили все церковные праздники!

0  0
10.03.2017 09:59
- гость -

Цепляются за всё, чтобы любыми путями поддержать свой безнадёжно падающий рейтинг и доходы. Любыми попсовыми придумками-затеями, прямо по ходу пьесы, то есть календаря. Но это ещё не вершина (а,вернее,не дно). Вот когда "День святого Вовика" будут отмечать - тогда это действительно настанет для РПЦ полное духовное совершенство, просветление и нирвана.

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10.03.2017 10:42
гость

Бизнес.

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10.03.2017 10:55
- гость -

10.03.2017 09:22 - гость - Какой ты маладец, еще Лиса была у Васи, ее звали Василиса.

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10.03.2017 10:56
- гость -

Всё это не мешает церкви проводить реституцию, забирая в собственность то, что до революции не было в их собственности

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