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РПЦ теперь будет отмечать День святого Патрика, который получил особую известность как небесный покровитель Ирландии. Датой проведения праздника станет 30 марта, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойда.

По его словам, важным вопросом, который был рассмотрен на заседании Священного Синода, стало включение в месяцеслов имен древних святых, подвизавшихся в странах Центральной и Западной Европы до 1054 года. В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах, среди которых святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик.

Легойд отметил, что формирование перечня святых шло на основании данных об их почитании православными в западноевропейских епархиях РПЦ, а также на основании традиции их почитания в других поместных Православных церквях. Также учитывалась безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, и отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и восточным обрядом, подчеркнул он.

На Западе День святого Патрика каждый год отмечают 17 марта – в день земной кончины небесного покровителя Ирландии (ок. 385-461 н. э.). РПЦ будет отмечать праздник 30 марта – это 17-е число месяца по старому стилю.

Агентство пишет, что праздник провозгласили христианским в начале XVII века. Он отмечается католической и отдельными протестантскими церквями. День святого Патрика является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Кроме этого, данный праздник широко отмечает ирландская диаспора по всему миру, особенно в Великобритании, Канаде, Соединенных Штатах, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии.

В РФ в последние десятки лет в праздничный день, как и во многих других мировых странах, проходили торжественные процессии, а по вечерам на зданиях зажигалась зеленая подсветка – в цвет клевера (трилистника), который, согласно преданию, помог Патрику объяснить ирландцам смысл Троицы.