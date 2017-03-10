Фото: smolensk-i.ru

Пожарным в Новоалтайске пришлось тушить два строительных вагончика, которые загорелись с периодичностью в 10 часов.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, первый пожар случился в 20:04 9 марта. Это возгорание ликвидировали к 20:19. На тушении было задействовано шесть человек и две единицы техники.

Второй пожар произошел в 06:10 10 марта. Это возгорание ликвидировали в 06:25. На оперативное событие реагировали силы и средства МЧС в количестве пяти человек и двух единиц техники.

О пострадавших не сообщается.