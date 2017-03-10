Восьмого марта состоялся финал чемпионата Алтайского края по хоккею. "Бобровский лесокомбинат" выиграл у "Шахтера" со счетом 5:2. Впервые в истории регионального турнира абсолютным чемпионом стала "лесная" команда, которая создана и действует на базе одноименного предприятия лесного комплекса.

Спортсмены порадовали болельщиков зрелищным противостоянием. С первых минут удача была на стороне "бобров". Тем не менее "шахтеры" демонстрировали характер до последних минут игры, забив две шайбы.

Защитники ворот обеих сборных показали высочайшее мастерство. Вратарь "Шахтера" Вячеслав Лисовец и вратарь "Бобровского лесокомбината" Антон Соколов неоднократно спасали команду от шайбы соперников. Именно опасные моменты, завершавшиеся ювелирной работой вратарей и защитников, придавали игре особый интерес. Только во второй половине третьего периода стало понятно, что "Шахтеру" уже не догнать "Бобровский лесокомбинат". Но жесткие атаки продолжались вплоть до финальной сирены.



"Мы не просто вышли на лед и победили, мы долго и упорно тренировались, формировали команду, оттачивали свое мастерство. На собственном примере убедились, что в хоккей играют настоящие мужчины", — рассказал нападающий хоккейной команды Денис Шубин.

Победу "бобров" справедливо называют заслуженной. Хоккеисты шли к ней три года. Два предыдущих сезона досадные поражения в финальных играх не позволили игрокам осуществить главную мечту — стать чемпионами. И только на третий раз удалось ощутить радость настоящего триумфа.

Команда "Бобровский лесокомбинат" создана в 2013 году на базе Бобровского лесокомбината (входит в ЛХК "Алтайлес"). Цель команды — популяризация спорта и приобщение к активному образу жизни сотрудников лесной отрасли. Тренирует команду Павел Еремеев.

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