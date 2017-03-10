Фото: twitter.com
Пользователи сети сделали мемом британского премьер-министра Терезу Мэй, которая "демонически" посмеялась на заседании нижней палаты парламента Великобритании, пишет РИА Новости со ссылкой на The Independent.
Уточняется, что бурную реакцию у Мэй вызвала речь лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, в которой политик обвинил главу британского правительства в "полюбовной сделке" с властями графства Суррей.
I am well and truly terrified of our Prime Minister.— KHODU (@txsneeem) 8 марта 2017 г.
What on earth is Theresa May's laugh. Dear Lord #pmqs pic.twitter.com/M3NPbzYvvY
Пользователи Twitter начали шутить над запрокинувшей во время смеха голову Мэй, отмечая, что с данного ракурса она стала похожа на демона. "Что за бесовщина происходит", — возмутился один из них.
#theresalaughs pic.twitter.com/EMLbap0rcQ— Dave Larkin (@DaveosaurusRex) 8 марта 2017 г.
Fixed that Theresa May PMQs clip.#Budget2017 pic.twitter.com/t4EY8LyZtQ— Bren (@megabren) 8 марта 2017 г.
Другие пользователи при помощи видеоредакторов смонтировали смешные ролики с политиком в главной роли. "Кто-нибудь из вас раньше видел, как Тереза Мэй ест рыбу во время конституционной конвенции?" — поинтересовался один из создателей видео.
Did anyone else see Theresa May eating a fish during PMQs earlier? #PMQs #Budget2017 pic.twitter.com/HJdIvR2hJo— Harry Davidson (@davidsonhrj) 8 марта 2017 г.
Комментарии
Она подавилась, а не смеялась!