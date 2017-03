Фото: twitter.com

Пользователи сети сделали мемом британского премьер-министра Терезу Мэй, которая "демонически" посмеялась на заседании нижней палаты парламента Великобритании, пишет РИА Новости со ссылкой на The Independent.

Уточняется, что бурную реакцию у Мэй вызвала речь лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, в которой политик обвинил главу британского правительства в "полюбовной сделке" с властями графства Суррей.

I am well and truly terrified of our Prime Minister.

What on earth is Theresa May's laugh. Dear Lord #pmqs pic.twitter.com/M3NPbzYvvY