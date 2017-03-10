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Первый укус клеща зарегистрирован в Республике Алтай — опасного членистоногого обнаружили у двухлетнего ребенка.

Как сообщают в республиканском управлении Роспотребнадзора, присасывание клеща было выявлено 7 марта. В регионе уже состоялось заседание противоэпидемической комиссии, где были обсуждены вопросы профилактики заболеваний, переносимых иксодовыми клещами.

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На мероприятии было заявлено, что акарицидные обработки мест массового посещения (скверы, парки, смотровые площадки горных перевалов, а также кладбища) в этом году в Горном Алтае должны быть проведены до 15 апреля.

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"Именно в перечисленных местах регистрируются в начале сезона не только многочисленные случаи укусов клещей, но и первые случаи заражений клещевыми инфекциями. Проблемным моментом остается обработка сельскохозяйственных животных против клещей. За их организацию по санитарным правилам отвечают муниципалитеты. Время обработок – апрель-май и июль-август, когда наблюдается высокая численность клещей", – указывают в Роспотребнадзоре.