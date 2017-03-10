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Первый укус клеща зарегистрирован в Республике Алтай — опасного членистоногого обнаружили у двухлетнего ребенка.
Как сообщают в республиканском управлении Роспотребнадзора, присасывание клеща было выявлено 7 марта. В регионе уже состоялось заседание противоэпидемической комиссии, где были обсуждены вопросы профилактики заболеваний, переносимых иксодовыми клещами.
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На мероприятии было заявлено, что акарицидные обработки мест массового посещения (скверы, парки, смотровые площадки горных перевалов, а также кладбища) в этом году в Горном Алтае должны быть проведены до 15 апреля.
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"Именно в перечисленных местах регистрируются в начале сезона не только многочисленные случаи укусов клещей, но и первые случаи заражений клещевыми инфекциями. Проблемным моментом остается обработка сельскохозяйственных животных против клещей. За их организацию по санитарным правилам отвечают муниципалитеты. Время обработок – апрель-май и июль-август, когда наблюдается высокая численность клещей", – указывают в Роспотребнадзоре.
Комментарии
в -10 градусов? О_о мутанты.
Вот же твари, и никто их не жрёт!
страху.юсь уже много лет
я думаю в этом году клещей будет куча с горкой! страхуйтесь обязательно!
Только что узнавала про прививку для ребенка, которая положена бесплатно (деньги выделяются из краевого бюджета), ответили, что вакцины нет и не будет
10.03.2017 09:54 - гость -
Клещей жрут все, ящерецы, жабы, пауки, клопы, особенно стрекозы и небольшие птицы, которых вы разгоняете идиотскими салютами и петардами.
-10, Железную дверь на солнце днем потрогай.градусов до 30 уже нагревается. так же и и трава где есть проталины нагревается.