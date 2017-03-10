Шанна Уотерстоун выступит в Государственной филармонии Алтайского края 13 марта. Эта знаменитая блюзовая певица выросла на юге США и свою музыкальную карьеру начала в баптистской церкви. Как рассказали организаторы концерта, в годы ее детства самой популярной музыкой был мотаун – соул, госпел и кантри.

Уже в 11 лет Шанна собрала свою первую группу из соседских ребят и записывала песни на магнитофон у себя дома. Не удивительно, что она стала певицей и объехала с гастролями весь мир, выступая в США, Франции, Германии, Швейцарии, Италии, Австрии и многих других странах. Она открывала концерты таких легендарных музыкантов, как James Brown, Buddy Guy, Maceo Parker, Matt Bianco, Louisiana Red и Mud Morganfield.