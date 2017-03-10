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Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил профильным учреждениям страны не взыскивать "налог на тунеядство" до конца текущего года. О своем решении он объявил в четверг, 9 марта, на совещании по актуальным проблемам развития страны, отметив, что отменять данный сбор не будут, передает РИА Новости.
"Декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор", – цитирует агентство слова Лукашенко.
По данным белорусского агентства Белта, глава страны рассказал, что в ближайшее время декрет могут скорректировать. "Передайте, прежде всего, чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал", – добавил Лукашенко.
Что касается оплативших сбор за минувший год, то данный платеж могут засчитать в 2017 году, если человек не будет работать. Также возможно возвращение этой суммы плательщику по его требованию. Лукашенко отметил, что в 2016 году "налог на тунеядство" оплатили тысячи людей. "Сегодня я снимаю требование, чтобы все, кого мы вычленим за первый квартал, платили эти деньги. Не будем за 2016 год взимать эти деньги с тех, кто должен платить. А те, кто заплатил, те в 2017-м не будут платить. Если они будут работать в 2017 году, мы должны по их требованию вернуть эти деньги", – приводит его слова агентство.
"Российская газета" напоминает, что данный налог утвердил декрет Лукашенко в 2015 году. Документ предполагает, что неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители страны должны ежегодно платить сбор, равный приблизительно 200 долларам. В последние недели данный декрет вызвал протестные акции в городах республики.
Лукашенко отметил, что "налог на тунеядство" не преследует финансовые или экономические цели. Для него главной задачей является заставить работать тех, кто это должен и может делать. "Это главное. Никаких там больших денег государство не получит", – подчеркнул глава Белоруссии.
Комментарии
Выйти из тени тем, кто работает, но ничего не платит за за себя..
Злая гостья 10 марта 2017 г. 09:57 Обезумела? А НДС, акцизы всяческие?
Некоторые граждане переживают, что безработных лечат бесплатно. А кто угробил здоровье безработным? -Автомобилисты и ТЭЦ, которые загрязняют воздух. Власти, которые не контролируют состав продуктов. Не продукты, а яды замедленного дейсвия.
Возьмите любой продукт. На всех написаны в составе десяток химических веществ. Это что вместо витаминов или чтобы врачи на работе не скучали?
Вчера весь день правительство обсуждало как заставить 4 миллиона инвалидов работать. Если ты инвалид, то какие работы? Инвалидность просто так сейчас не дают.
После выборов, володя обкатает такой же налог на дорогих россиянах)
10.03.2017 10:23 - гость - После выборов, володя обкатает такой же налог на дорогих россиянах)
так ты работай, а то сидишь на амике целыми днями жалуешься
Комиссия Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений выступила с инициативой ужесточить наказание за нарушение общественного порядка на объектах религиозного, национального и патриотического значения. Как сообщил «Известиям» председатель комиссии Иосиф Дискин, в ближайшее время предложения будут переданы в Госдуму. В их основе лежит принцип разграничения общественных пространств.
— Это единственный способ не дать людям, для которых религиозные и национальные ценности важны, почувствовать себя ущемленными, — заявил Иосиф Дискин.