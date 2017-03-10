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Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил профильным учреждениям страны не взыскивать "налог на тунеядство" до конца текущего года. О своем решении он объявил в четверг, 9 марта, на совещании по актуальным проблемам развития страны, отметив, что отменять данный сбор не будут, передает РИА Новости.

"Декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор", – цитирует агентство слова Лукашенко.

По данным белорусского агентства Белта, глава страны рассказал, что в ближайшее время декрет могут скорректировать. "Передайте, прежде всего, чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал", – добавил Лукашенко.

Что касается оплативших сбор за минувший год, то данный платеж могут засчитать в 2017 году, если человек не будет работать. Также возможно возвращение этой суммы плательщику по его требованию. Лукашенко отметил, что в 2016 году "налог на тунеядство" оплатили тысячи людей. "Сегодня я снимаю требование, чтобы все, кого мы вычленим за первый квартал, платили эти деньги. Не будем за 2016 год взимать эти деньги с тех, кто должен платить. А те, кто заплатил, те в 2017-м не будут платить. Если они будут работать в 2017 году, мы должны по их требованию вернуть эти деньги", – приводит его слова агентство.

"Российская газета" напоминает, что данный налог утвердил декрет Лукашенко в 2015 году. Документ предполагает, что неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители страны должны ежегодно платить сбор, равный приблизительно 200 долларам. В последние недели данный декрет вызвал протестные акции в городах республики.

Лукашенко отметил, что "налог на тунеядство" не преследует финансовые или экономические цели. Для него главной задачей является заставить работать тех, кто это должен и может делать. "Это главное. Никаких там больших денег государство не получит", – подчеркнул глава Белоруссии.