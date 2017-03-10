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Новости

Лукашенко на год приостановил сбор "налога на тунеядство"

, ИА "Амител"
Те, кто уже оплатил сбор, могут потребовать возвращения денег, или их платеж будет засчитан в 2017 году

Фото: ru.delfi.lt

Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил профильным учреждениям страны не взыскивать "налог на тунеядство" до конца текущего года. О своем решении он объявил в четверг, 9 марта, на совещании по актуальным проблемам развития страны, отметив, что отменять данный сбор не будут, передает РИА Новости.

"Декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор", – цитирует агентство слова Лукашенко.

По данным белорусского агентства Белта, глава страны рассказал, что в ближайшее время декрет могут скорректировать. "Передайте, прежде всего, чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал", – добавил Лукашенко.

Что касается оплативших сбор за минувший год, то данный платеж могут засчитать в 2017 году, если человек не будет работать. Также возможно возвращение этой суммы плательщику по его требованию. Лукашенко отметил, что в 2016 году "налог на тунеядство" оплатили тысячи людей. "Сегодня я снимаю требование, чтобы все, кого мы вычленим за первый квартал, платили эти деньги. Не будем за 2016 год взимать эти деньги с тех, кто должен платить. А те, кто заплатил, те в 2017-м не будут платить. Если они будут работать в 2017 году, мы должны по их требованию вернуть эти деньги", – приводит его слова агентство.

"Российская газета" напоминает, что данный налог утвердил декрет Лукашенко в 2015 году. Документ предполагает, что неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители страны должны ежегодно платить сбор, равный приблизительно 200 долларам. В последние недели данный декрет вызвал протестные акции в городах республики.

Лукашенко отметил, что "налог на тунеядство" не преследует финансовые или экономические цели. Для него главной задачей является заставить работать тех, кто это должен и может делать. "Это  главное. Никаких там больших денег государство не получит", – подчеркнул глава Белоруссии.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.03.2017 09:57
Злая гостья

Выйти из тени тем, кто работает, но ничего не платит за за себя..

0  0
10.03.2017 10:00
- гость -

Злая гостья 10 марта 2017 г. 09:57 Обезумела? А НДС, акцизы всяческие?

0  0
10.03.2017 10:06
- гость -

Некоторые граждане переживают, что безработных лечат бесплатно. А кто угробил здоровье безработным? -Автомобилисты и ТЭЦ, которые загрязняют воздух. Власти, которые не контролируют состав продуктов. Не продукты, а яды замедленного дейсвия.

0  0
10.03.2017 10:15
- гость -

Возьмите любой продукт. На всех написаны в составе десяток химических веществ. Это что вместо витаминов или чтобы врачи на работе не скучали?

0  0
10.03.2017 10:20
- гость -

Вчера весь день правительство обсуждало как заставить 4 миллиона инвалидов работать. Если ты инвалид, то какие работы? Инвалидность просто так сейчас не дают.

0  0
10.03.2017 10:23
- гость -

После выборов, володя обкатает такой же налог на дорогих россиянах)

0  0
10.03.2017 10:41
- гость -

10.03.2017 10:23 - гость - После выборов, володя обкатает такой же налог на дорогих россиянах)

так ты работай, а то сидишь на амике целыми днями жалуешься

0  0
10.03.2017 10:44
- гость -

Комиссия Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений выступила с инициативой ужесточить наказание за нарушение общественного порядка на объектах религиозного, национального и патриотического значения. Как сообщил «Известиям» председатель комиссии Иосиф Дискин, в ближайшее время предложения будут переданы в Госдуму. В их основе лежит принцип разграничения общественных пространств.

— Это единственный способ не дать людям, для которых религиозные и национальные ценности важны, почувствовать себя ущемленными, — заявил Иосиф Дискин.

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