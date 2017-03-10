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Выделение Украине 150 миллионов долларов в качестве военной помощи утвердили в Конгрессе США, передает "Интерфакс", ссылаясь на украинского депутата Ирину Фриз.

"Палата представителей Конгресса США в законе про ассигнование на военные нужды в новом финансовом году – до 1 октября 2017 года предусмотрела выделение 150 миллионов долларов на военную поддержку Украины", – сообщила нардеп на своей странице в Facebook.

Соответствующий закон о выделении средств Украине поддержал 371 член палаты представителей, а против документа выступили 48 человек.

Теперь, согласно процедуре, закон должен утвердить Сенат Конгресса.