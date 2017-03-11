Суббота, 11 Март, 08:03

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,22
€ 62,74
Brent
$ 51,5
-10°
Обь
27см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов ЖКХ в 2017 годуПаводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

Евгений Финкельштейн исполнит для барнаульцев музыку известных композиторов

, ИА "Амител"
Виртуозный музыкант готовится к выступлению в краевой столице

Фото: afisha.yandex.ru

В Барнауле пройдет концерт Евгения Финкельштейна , исполнителя на классической гитаре из Москвы, в программе Барокко и Классицизм Карл Фридрих Абель, Анданте и Аллегро Марен Маре, Прелюдия Антуан Форкре, Куперен Луиджи Ринальдо Леньяни, 2 каприса Мауро Джулиани, русская гитарная музыка и многое другое.

"Финкельштейн соединяет блестящую виртуозность с точным, любовно выверенным искусством интерпретации. Это была совершенная музыка", — писали о музыканте Westfalen Post.

Концерт пройдет 16 марта, начало в 18:30.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
07:44
Власти Барнаула заявили о готовности гидротехнических сооружений к паводку 0
07:28
Евгений Финкельштейн исполнит для барнаульцев музыку известных композиторов 0
07:06
Министры в России могут лишиться права повышать зарплату главам госкомпаний 0
06:47
Балет "Тодес" привезет в Барнаул уникальный спектакль из лучших номеров 0
06:26
Дом с искусственным водоемом продают под Барнаулом за 19,5 млн руб. Фото 1
06:01
На сколько увеличатся тарифы ЖКХ в Белокурихе с 1 июля 2017 года? 0
05:08
Солнце и легкий мороз ждут жителей Алтайского края 11 марта 0
01:04
Гай Ричи начал искать актеров для игровой версии "Алладина" 0
00:06
Диетологи назвали 10 продуктов, которые можно есть перед сном 0
23:11
Спортсмены записали видео скоростного спуска на каяке по водосточной канаве 0
22:12
Глыба снега упала с крыши на четырехмесячного ребенка в Новосибирске 0
21:12
Минтранс назвал причины крушения вертолета с россиянами на борту в Стамбуле 0
20:16
Путин: связи РФ и Турции восстанавливаются быстрыми темпами 0
19:47
Пьяная женщина в Новосибирске затушила окурок об полицейского 0
19:17
Буду со свечкой: почему барнаульцы отказываются уезжать из сгоревшего дома? 0
19:07
Коротко о главном: первая платная парковка, "Леруа Мерлен" и "Галактика"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 10 марта
18:50
Правительство России сняло запрет на ввоз ряда овощей из Турции 0
18:36
Как барнаульцам провести время на выходных и где побывать 11 и 12 марта? 0
18:19
Автомобиль сбил пешехода в Барнауле и скрылся с места аварии 0
18:06
Мутко не допустили до выборов в ФИФА 1
18:00
Диплом не за горами: с какими трудностями сталкиваются выпускники? 1
17:57
Молодой адвокат погиб после падения из окна многоэтажки в Барнауле 0
17:50
Без трофея. В Алтайском крае пресекли незаконную перевозку козерога 0
17:34
Четыре года колонии грозит жителю Алтайского края за кражу книги-решебника 4
17:26
Вертолет с четырьмя россиянами на борту разбился под Стамбулом 0
17:14
Открытие нового гипермаркета "Леруа Мерлен" в Барнауле наметили на 22 марта 0
17:03
Мошенники в Барнауле от имени Роспотребнадзора "торгуют" документами 0
16:52
Кино на выходные: "Мстители", динозавры и инопланетяне 0
16:37
"Стройгаз" в Барнауле уличили в нарушении градостроительных норм 0
16:23
"Космический пельмень": NASA опубликовало фото спутника Сатурна 4
16:14
СК возбудил дело об убийстве из-за исчезновения жителя Алтайского края 0
16:06
Браконьеры в Алтайском крае отстрелили за два месяца 25 косуль и 10 лосей 3
15:49
Активиста Ильдара Дадина задержали за пикет у здания ФСИН в Москве 17
15:36
Генпрокуратура выявила в Министерстве образования хищения на 127 млн рублей 3
15:24
Бывшего полицейского из Дагестана осудили на 13 лет за ритуальные убийства 3
15:12
Первую платную парковку в Барнауле создадут у здания вокзала 32
15:04
Почувствуй разницу: как изменилась улица Гоголя за год 4
15:04
Бийские власти скорректируют планы по оптимизации учреждений культуры 0
14:52
Чувства патриотов и театралов хотят приравнять к чувствам верующих в России 12
14:37
Налог на доходы и взносы на пенсию хотят связать в России – СМИ 7
14:26
"Рейтинг шаурмы" составили в России 7
14:13
Главой Камня-на-Оби стал тренер по боксу Юрий Трофимов 5
14:04
Юбилейный концерт "6:0" Николая Носкова состоится в Барнауле 0
13:56
Пенс пообещал найти виновных в утечке материалов ЦРУ к WikiLeaks 0
13:38
Карлин предложил главе МЧС укомплектовывать спасателей алтайской продукцией 1
13:26
Никита Джигурда получил паспорт гражданина ДНР 7
13:15
Сообщение в соцсетях об открытии Zara всколыхнуло модников Барнаула 7
13:04
ВКС РФ получат 16 новых самолетов Су-34 в текущем году 15
12:54
Потери бюджета России от серых зарплат оценили в 1,5 трлн рублей 12
12:39
Можно ли крестить детей в Великий пост? 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.