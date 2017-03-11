В Барнауле пройдет концерт Евгения Финкельштейна , исполнителя на классической гитаре из Москвы, в программе Барокко и Классицизм Карл Фридрих Абель, Анданте и Аллегро Марен Маре, Прелюдия Антуан Форкре, Куперен Луиджи Ринальдо Леньяни, 2 каприса Мауро Джулиани, русская гитарная музыка и многое другое.

"Финкельштейн соединяет блестящую виртуозность с точным, любовно выверенным искусством интерпретации. Это была совершенная музыка", — писали о музыканте Westfalen Post.

Концерт пройдет 16 марта, начало в 18:30.