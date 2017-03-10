Пятница, 10 Март, 10:57

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,83
€ 61,99
Brent
$ 51,5
-10°
Обь
27см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов ЖКХ - 2017Паводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

Поселки Южный и Борзовая Заимка остались без воды из-за аварии

, ИА "Амител"
Очередное повреждение на водопроводе случилось на улице Широкая Просека

Фото: saroblnews.ru

Новая коммунальная авария заставляет жителей Барнаула испытывать дискомфорт — на улице Широкая Просека произошло повреждение водопровода.

"Из-за повреждения на водопроводе будет ограничено водоснабжение в поселках Южный и Борзовая Заимка", – констатируют 10 марта в мэрии краевой столицы.

Известно, что повреждение произошло на водопроводе диаметром 400 миллиметров близ котельной завода "Ротор".

Читайте также: Новая коммунальная авария произошла в центре Барнаула

На время аварийных работ ограничена подача холодной воды в 40 домах в Борзовой Заимке. Кроме того, не будет горячей воды в домах на территории поселка Южный.

Отметим, что в Барнауле за последние дни это уже третья коммунальная авария кряду. Так, повреждения на водопроводах в краевой столице имели место 7 и 9 марта.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

10.03.2017 10:20
- гость -

... в Барнауле за последние дни это уже третья коммунальная авария кряду

законы физики вступили в борьбу с невидимой рукой рынка

0  0
10.03.2017 10:22
Зеленоглазый таксист

Чёт врете вы всё.... Живу на Южном, на Чайковского. Вода есть.

0  0
10.03.2017 10:39
- гость -

Опять стихия виновата!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
10:51
Более 19 млрд рублей похитили из российского бюджета в 2016 году – МВД 0
10:42
Что за праздник День святого Патрика, который решила отмечать РПЦ? 0
10:36
Южноамериканская блюзовая певица выступит в барнаульской филармонии 0
10:30
Финал Алтайского края по хоккею состоялся 8 марта 2
10:24
Два ребенка погибли во время пожара в частном доме в Новосибирской области 0
10:13
Поселки Южный и Борзовая Заимка остались без воды из-за аварии 3
10:06
Конгрессмены в США утвердили выделение Украине $150 млн военной помощи 1
09:52
Лукашенко на год приостановил сбор "налога на тунеядство" 8
09:34
Клещевой сезон начался на Алтае 7
09:27
"Дьявольский" смех британского премьера удивил соцсети и превратился в мем 1
09:16
Два строительных вагончика загорелись в Новоалтайске 0
09:10
Как и из чего готовят настоящие бургеры и где их можно купить в Барнауле? 47
09:00
Дома теплее, потолки выше: ИСК "Союз" строит дома по новым технологиям 11
09:00
Уникальная весенняя акция от мебельной компании "Корель" стартует в марте 0
08:58
Русская православная церковь начнет отмечать День святого Патрика 8
08:40
Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 10 марта 1
08:20
Тимакова заявила о необходимости бухгалтерии в отношениях Москвы и Минска 20
08:17
Странные буквы, или Что зашифровано на пакетиках с семенами? 0
08:09
Делаем талию: зарядка для офисных работников в инфографике 1
08:00
Современная кладка: как сегодня применяют кирпич в строительстве 0
07:47
Группа "Каспийский груз" проведет масштабный концерт в Барнауле 0
07:31
Очередь из тележек: "Леруа Мерлен" готовят к открытию в Барнауле. Фото 8
07:20
"Аквариум" повышенной комфортности: новый дом построят на берегу Пивоварки 26
07:04
Как не набрать лишний вес во время Великого поста? 13
06:46
"Одинокий волк" и "Крутой Уокер": как менялся актер Чак Норрис за 77 лет 4
06:24
Коттедж с сауной и бильярдной продают в Барнауле за 11 млн рублей. Фото 6
06:01
Как изменятся тарифы ЖКХ в городе-спутнике Барнаула в 2017 году? 0
05:08
Снегопад и гололед прогнозируют в Алтайском крае 10 марта 0
03:08
Названы лучшие автомобили 2017 года 1
02:13
Один из "списков Шиндлера" выставлен на аукцион в США за 2,4 млн долларов 0
01:10
Студия Disney назвала дату выхода пятого "Индианы Джонса" 0
00:05
Жену Караченцова лишили прав за пьяную езду 4
23:06
18 мертвых животных нашли в одном из домов Екатеринбурга 0
22:06
Путин поддержал инициативу об ужесточении наказания за склонение к суициду 0
21:04
Учительница из Сочи, которой не понравился подарок от родителей, уволилась 6
20:05
Лукашенко заявил, что Медведеву тоже придется платить "кое за что" 2
19:50
Песков прокомментировал информацию о новом после США в России 0
19:26
Банда, сбывавшая наркотики в Новосибирске и Барнауле, идет под суд 0
19:08
Коротко о главном: проверка роддомов, Навальный в Барнауле и тающие сугробы
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 9 марта
18:52
Таксист в Петербурге заставил иностранца заплатить за проезд 16 тыс. руб. 1
18:36
Сын облил бензином и спалил гараж отца вместе с машиной в Горном Алтае 0
18:22
Яровая: смельчаков, призывающих детей к суициду, нужно сажать на 12 лет 2
18:04
Макаревич признался, что его тошнит от слова "патриотизм" 9
17:50
Мемориал Славы в Барнауле украсят 15 тысячами цветов к 9 мая 0
17:32
Производство черной икры в России может увеличиться к 2030 году в два раза 1
17:21
Сотни миллионов на благоустройство, или Что такое проект "Комфортная среда"? 0
17:13
Стоп-кадр. Дятел за окном редакции ИА "Амител" 2
17:03
Новая коммунальная авария произошла в центре Барнаула 1
16:50
Четверо расхитителей гробниц умерли в Китае из-за ядовитых паров 1
16:36
Автосервис загорелся в Бийске днем 9 марта 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.