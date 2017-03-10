Фото: saroblnews.ru

Новая коммунальная авария заставляет жителей Барнаула испытывать дискомфорт — на улице Широкая Просека произошло повреждение водопровода.

"Из-за повреждения на водопроводе будет ограничено водоснабжение в поселках Южный и Борзовая Заимка", – констатируют 10 марта в мэрии краевой столицы.

Известно, что повреждение произошло на водопроводе диаметром 400 миллиметров близ котельной завода "Ротор".

Читайте также: Новая коммунальная авария произошла в центре Барнаула

На время аварийных работ ограничена подача холодной воды в 40 домах в Борзовой Заимке. Кроме того, не будет горячей воды в домах на территории поселка Южный.

Отметим, что в Барнауле за последние дни это уже третья коммунальная авария кряду. Так, повреждения на водопроводах в краевой столице имели место 7 и 9 марта.