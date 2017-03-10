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Два ребенка, которых родители оставили без присмотра, погибли при пожаре в частном жилом доме в поселке Землянная Заимка. Об этом в четверг, 9 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что сообщение о пожаре поступило вечером. На место вызова сразу прибыли пожарные подразделения, однако в доме было сильное задымление и горел огонь.

До прибытия пожарных соседи попытались спасти детей: они взломали входную дверь и вытащили ребенка, однако было уже поздно. Еще одного ребенка пожарные нашли в дальней комнате. "Интенсивность пожара говорит о позднем обнаружении возгорания", — цитирует агентство сообщение.

В ГУ МЧС добавили, что, предположительно, пожар возник из-за детской шалости с огнем. Дети были оставлены родителями одни дома. Причиной гибели, скорее всего, стало сильное задымление в доме. В ведомстве подчеркнули, что точную причину пожара, а также при каких обстоятельствах детей оставили одних, установят следственные органы.

В свою очередь, СУ СКР по региону сообщил, что по факту пожара, в котором погибли пятилетний мальчик и его годовалый брат, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

В СУ СКР отметили, что мать детей ушла на полчаса в районную администрацию для оформления документов для социальных выплат, оставив детей одних. Задымление дома обнаружили соседи, пытавшиеся бороться с огнем своими силами, вызвав одновременно пожарных. По предварительной версии, старший из братьев играл со спичками и попытался разжечь костер, добавили в ведомстве.