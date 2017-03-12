В филармонии Алтайского края вновь пройдут "Симфонические вечера" с оркестром и под руководством дипломанта Всероссийского конкурса и театральной премии "Золотая маска" Дмитрия Лузина. Вместе с ним на сцену выйдет лауреат международных конкурсов скрипач Иван Ивнов и скрипачка Валерия Абрамова.

В программе концерта прозвучит музыка немецких композиторов Макса Бруха, и Людвига Ван Бетховена.

Как рассказали в филармонии, Иван Иванов, за исполнение на скрипке знаменитого итальянского мастера античной эпохи Алессандро Гальяно, стал лауреатом трех премий скрипичного международного конкурса в Италии. Он активно гастролирует по России и за рубежом, выступает на крупнейших сценах мира. Музыкант принимает активное участие в поддержке молодых талантов России и является постоянным членом жюри детских всероссийских конкурсов "Music Box" и "Magic of Sound", проходящих при поддержке международного благотворительного фонда мировой знаменитости, скрипача и дирижера Владимира Спивакова.