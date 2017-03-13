Органист церкви Святой Марии в Мюльхгаузене Денни Вильке приедет в Барнаул и выступит в филармонии. В программу концерта войдут такие произведения, как Вступление и Фуга из Кантаты No21 и Анданте на тему "Из глубокой нужды взываю я" из кантаты N 38 Иоганна Себастьяна Баха, Похоронная из "Поэтических и религиозных гармоний" Франца Листа и многое другое.

Как объяснили в филармонии, Денни Вильке выступает не только с сольными концертами, но и с известными оркестрами. Барнаульцы смогут оценить его исполнительское мастерство 23 марта в 18:30.