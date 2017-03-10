Фото: arms-expo.ru
Ущерб от преступлений, связанных с освоением бюджета в России, за минувший год превысил 19 миллиардов рублей.
Такую сумму назвал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. "Размер причиненного ущерба составил более 19 миллиардов рублей", – цитирует главу МВД РИА Новости.
Всего же, по словам Колокольцева, в стране было выявлено 7300 преступлений, касающихся хищений и нецелевого использования государственных средств.
Также Колокольцев уточнил, что возглавляемое им ведомство приняло меры по обеспечению возмещения материального ущерба на сумму более 8 миллиардов рублей.
Комментарии
19 лярдов освоено, и только 8 удалось вернуть. МВД плохо работает ?
на 19 лярдов поймали, а сжижено в разы больше...
Более 19 млрд рублей похитили из российского бюджета в 2016 году
И что?
9 сентября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Москве заместителя начальника управления «Т» Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России Дмитрия Захарченко. Высокопоставленный полицейский подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По одной из версий, он имел отношение к делу криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). При обыске дома у Захарченко нашли более 120 миллионов долларов наличными.(с)
Очень занижена цифра, только вот один эпизод более чем на 7 лярдов тянет.
- гость - 10 марта 2017 г. 11:10 Так это не напрямую из бюджета.Это можно!
В 2010 году Медведев сетовал, что из бюджета украдено 1 трлн руб, а сейчас только 19 млрд. Эффективность полиции выросла в разы!
ТО что не на прямую стырено, то и не сосчитать.А ещё плюс миллионные зряплаты некоторым дармоедам это тоже воровство, узаконенное президентом.
Сами не могут выбить 11 лярдов, пусть коллекторам передадут
Зато,нищеброды,моя страна живёт без кредитов МВФ,и сохранила свой статус супердержавы! Дерьмократам и им сочуйствующим гейропенсам,посоветую посмотреть в хугле,динамику ЯО в мире,и почему вы пока ходите,по государству,которое существует!
Это видимо которые в открытую. А сколько скрытых? Простой пример гараж горадминистрации по 2.185 млн.рэ за место, то есть стоимость 2-х комнатной квартиры. И всем по. Вот так эффективное освоение.
реставрация одного только театра кукол "Сказка" сулила 200лямов кому-то в карман. А что уж говорить о более крупных объектах? Те же "зенит-арена" и космодур "восточный".
Сталин для борьбы с коррупцией выделял лагеря, а не деньги
Ru.бaнок 10 марта 2017 г. 11:37 Зато,нищеброды,моя страна живёт без кредитов МВФ,и сохранила свой статус супердержавы! --------- Бордельеро, ты уже вконец обезумел!))