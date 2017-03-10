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Ущерб от преступлений, связанных с освоением бюджета в России, за минувший год превысил 19 миллиардов рублей.

Такую сумму назвал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. "Размер причиненного ущерба составил более 19 миллиардов рублей", – цитирует главу МВД РИА Новости.

Всего же, по словам Колокольцева, в стране было выявлено 7300 преступлений, касающихся хищений и нецелевого использования государственных средств.

Также Колокольцев уточнил, что возглавляемое им ведомство приняло меры по обеспечению возмещения материального ущерба на сумму более 8 миллиардов рублей.