Барнаульцам предоставляется уникальная возможность воспользоваться советами и многолетним опытом экспертов и специалистов ведущих IT-компаний. При этом, абсолютно бесплатно.
23 марта в конференц-зале ИД "Алтапресс" состоится семинар "Формула сайта: всё, что нужно знать о продажах в интернете", на котором слушателям расскажут, как с большей эффективностью использовать современные интернет-технологии и избежать ошибок на старте онлайн-бизнеса.
В качестве спикеров на семинаре выступят специалисты из Яндекс, 1С-Битрикс, МойСклад, Координационный центр национального домена сети Интернет, СПСР-Экспресс, Регионинфо.
За 5 часов семинара будут рассмотрены все важнейшие аспекты и тонкости ведения бизнеса в интернете:
- Как поставить шах и мат конкурентам в один клик;
- На чем сэкономить деньги и нервы;
- Как открыть интернет-магазин и не попасть под суд;
- Как продавать 24х7 с любых мобильных устройств;
- Что сделать, чтобы клиенты не заканчивались;
- Какая реклама в интернете действительно работает;
- Как выжить интернет-магазину после введения 54-ФЗ;
- Истории успеха и многое другое
Семинар будет полезен всем, кто интересуется интернет-продажами:
- Руководителям компаний, владельцам бизнеса, развивающим продажи через Интернет;
- Специалистам по рекламе и маркетингу, заинтересованным в сокращении расходов на рекламу и увеличении конверсии сайта;
- Менеджерам по продажам, желающим продавать эффективнее и больше.
С более подробной информацией и программой семинара можно ознакомиться на сайте мероприятия.
Участие бесплатное,необходима регистрация. До окончания регистрации осталось всего 2 дня.
Дополнительную информацию о семинаре можно получить в компании "Регионинфо" по телефону +7 (3852) 42-70-44 или по e-mail info@regioninfo.ru.
Дата и время: 23 марта в 10:00
Место проведения: конференц-зал ИД "Алтапресс", ул. Короленко, 107
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