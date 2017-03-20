Барнаульцам предоставляется уникальная возможность воспользоваться советами и многолетним опытом экспертов и специалистов ведущих IT-компаний. При этом, абсолютно бесплатно.

23 марта в конференц-зале ИД "Алтапресс" состоится семинар "Формула сайта: всё, что нужно знать о продажах в интернете", на котором слушателям расскажут, как с большей эффективностью использовать современные интернет-технологии и избежать ошибок на старте онлайн-бизнеса.

В качестве спикеров на семинаре выступят специалисты из Яндекс, 1С-Битрикс, МойСклад, Координационный центр национального домена сети Интернет, СПСР-Экспресс, Регионинфо.

За 5 часов семинара будут рассмотрены все важнейшие аспекты и тонкости ведения бизнеса в интернете:

Как поставить шах и мат конкурентам в один клик;

На чем сэкономить деньги и нервы;

Как открыть интернет-магазин и не попасть под суд;

Как продавать 24х7 с любых мобильных устройств;

Что сделать, чтобы клиенты не заканчивались;

Какая реклама в интернете действительно работает;

Как выжить интернет-магазину после введения 54-ФЗ;

Истории успеха и многое другое

Семинар будет полезен всем, кто интересуется интернет-продажами:

Руководителям компаний, владельцам бизнеса, развивающим продажи через Интернет;

Специалистам по рекламе и маркетингу, заинтересованным в сокращении расходов на рекламу и увеличении конверсии сайта;

Менеджерам по продажам, желающим продавать эффективнее и больше.

С более подробной информацией и программой семинара можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Участие бесплатное,необходима регистрация. До окончания регистрации осталось всего 2 дня.

Дополнительную информацию о семинаре можно получить в компании "Регионинфо" по телефону +7 (3852) 42-70-44 или по e-mail info@regioninfo.ru.

Дата и время: 23 марта в 10:00

Место проведения: конференц-зал ИД "Алтапресс", ул. Короленко, 107