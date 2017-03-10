Фото: theintercept.com
Россия не будет участвовать в министерской встрече 68 стран коалиции во главе с Соединенными Штатами по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ). Соответствующее заявление сделал официальный представитель госдепартамента Марк Тонер, пишет РИА Новости.
"Россия не будет принимать участие во встрече, они не часть коалиции", — цитирует агентство ответ Тонера.
Ранее Reuters сообщало, что министерская встреча по борьбе с террористами ИГИЛ пройдет в Вашингтоне 22-23 марта. По данным агентства, председательствовать на встрече будет госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон.
Агентство напоминает, что Россия атакует позиции террористов в Сирии по запросу властей страны. Коалиция во главе США действует в Ираке и Сирии, причем в Сирии она не согласовывает свои действия с местным правительством.
Комментарии
И в чем новость? Она никогда там не участвовала.
новость в том, что акела промахнулся, с михаливанычем никто не разговаривает и не советуется, даже Трамп
Они боролись не против ДАИШ,а вместе с ним за свержение законно выбранного товарища Асада,это понятно всем,кроме касок,сидящих в Лондоне!
Володя там борется с кем угодно, но только не с ИГИЛ)
Anarchy 10 марта 2017 г. 11:23 Умеренная оппозиция Асада- то же враги России на дальних подступах!
11:22
Поясните, что там делать России, если она никаким боком нет относится к этой коалиции? Тухляк, а не новость.
11:33
встречный вопрос-шампанское 9 ноября 2016 года зачем пили то?
Какая связь между пауками в банке и чаепитием?
Террористическая коалиция
11:23, ты диванный воин с кем борешься?
68 стран, поддерживающих терроризм, соберутся, чтобы подумать, как же спасти своих наемников!
Они там будут обсуждать как террористов финансировать. Оружие в Аллепо провозить под видом гумконвоя.
Очень странное решение ибо залезли туда именно с целью снискать одобрение этой коалиции. Операция провалена - одобрение западной общественности получить не удалось. Что там до сих пор делают. Асад со своими 15% алавитов Сирию не удержит. Единственный шанс им спастись это провести размежевание. Ежегодными взятиями обезлюдившей деревни под Пальмирой Асада не спасти.
гость - 10 марта 2017 г. 12:16 Единственный шанс им спастись это провести размежевание
Ну в принципе как и на Украине
Так вот лучше б Украиной занимались, а не сирийской пиарастией.
- гость - 10 марта 2017 г. 12:16 Асад со своими 15% алавитов Сирию не удержит.
Обама со своими 5 % чернокожих США удержал. Странная позиция для стран, претендующих на звание цивилизованных, главу государства выбирать по расовой или религиозной принадлежности. Это только свидетельствует что страны коалиции по факту дикари
-гость- 12:04 а 69-я страна пьет шампанское в честь избрания президента одной из 68 стран поддерживающих терроризм. так?