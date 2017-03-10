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Россия не будет участвовать в министерской встрече 68 стран коалиции во главе с Соединенными Штатами по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ). Соответствующее заявление сделал официальный представитель госдепартамента Марк Тонер, пишет РИА Новости.

"Россия не будет принимать участие во встрече, они не часть коалиции", — цитирует агентство ответ Тонера.

Ранее Reuters сообщало, что министерская встреча по борьбе с террористами ИГИЛ пройдет в Вашингтоне 22-23 марта. По данным агентства, председательствовать на встрече будет госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон.

Агентство напоминает, что Россия атакует позиции террористов в Сирии по запросу властей страны. Коалиция во главе США действует в Ираке и Сирии, причем в Сирии она не согласовывает свои действия с местным правительством.