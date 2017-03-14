В Государственной филармонии Алтайского края состоится концерт "Модест Мусоргский и его последователи". Симфонический оркестр под руководством Дмитрия Лузина исполнит авторскую редакцию фрагментов из оперы "Борис Годунов".

Кроме того, в программе участие примут солист заслуженный артист России Николай Лосукткин, мужской вокальный ансамбль Александра Афанасьева, барнаульский академический хор, образцовый детский коллектив России и детский академический хор "Сентябринки". Со сцены прозвучат произведения Модеста Мусоргского, Игоря Стравинского, Дмитрия Шостаковича, Мориса Равеля, Клода Дебюсси.