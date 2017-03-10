Фото: anews.com
Повреждение на водопроводе, выявленное накануне в Барнауле в районе пересечения улицы Димитрова и проспекта Комсомольского, ликвидировали специалисты водоканала.
Работы здесь были завершены ранним утром 10 марта. Отметим, что проведению аварийных работ на этом участке мешал незаконно установленный рекламный щит.
Читайте также: Поселки Южный и Борзовая Заимка остались без воды из-за аварии
Также напомним, что в данный момент в краевой столице имеется еще одно повреждение на водопроводе по улице Широкая Просека. Из-за этой аварии ограничена подача холодной воды в 40 домах в Борзовой Заимке.
Кроме того, нет горячей воды в некоторых домах на территории поселка Южный.
Комментарии
7-8 марта больше суток устранял, при этом рано утром 8-го была вода, в 8 уже не было, на вопрос почему нет аварийная сказала а мы не знаем, в итоге примерно в 14:30 появилась вода, ну зато жене праздничный ужин не пришлось готовить ))