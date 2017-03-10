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Почувствуй разницу: как изменилась улица Гоголя за год

, ИА "Амител"
Сравниваем улицу Гоголя год назад и сегодня

Весна вступает в свои права, и в Барнауле постепенно начинает таять снег. По крайней мере, большинство дорог краевого центра уже радуют обнажившимся асфальтом. Интересно, что жалоб автомобилистов в этом году на "растаявший асфальт" пока немного. Впрочем, вполне вероятно, что это пока: снег-то ведь еще не весь сошел. С другой стороны, в 2016 году власти провели серьезную работу по ремонту дорог. В частности, дождалась счастливого часа и многострадальная улица Гоголя. Корреспондент ИА "Амител" Вячеслав Мельников предлагает сравнить, какой она была год назад и какая она сегодня. 

"Через каждые полметра улицу Гоголя "украшают" выбоины, колдобины и бугры. Многочисленные ямы ведут к ремонту автомобилей. Чаще всего ломается подвеска, приходят в негодность кузовные детали", – писал Amic.ru в октябре 2015 года. Водители маршрутов № 80 и 65 отказывались ездить по этой улице, так как автобусы, что называется, "рушились на глазах".

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Весной 2016 года улица Гоголя вошла в городские легенды. Ею пугали неопытных автомобилистов, а автобусам запретили по ней ездить. И вот в августе 2016 года дорожники приступили к ремонту этой улицы. Власти заявили, что на улице заменят водопропускные трубы и восстановят дорожное покрытие.

Как ремонтировали ул. Гоголя в Барнауле

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Город замер в ожидании – успеют ли Гоголя привести в порядок до снега или нет. А если успеют, то не растает ли новенький асфальт весной? Как утверждает корреспондент ИА "Амител" , сейчас дорожное покрытие радует автолюбителей.

Между тем власти обещают, что дорожный ремонт в Барнауле продолжится. И будет он весьма масштабным. Так, в ближайшие два года в городе запланировано привести в порядок 55 магистралей. Работы будут проведены в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". В 2017 году планируется ремонт 30 участков дорог. Как ранее сообщил  Amic.ru начальник отдела дорожного хозяйства администрации краевой столицы Иван Гармат, готовится проектная документация для строительства дорог на улице Балтийской на участке от улицы Попова до Энергетиков, а также на улицах Взлетная, Сергея Ускова и проспекте Энергетиков.

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При этом в преддверии начала сезона дорожного строительства в администрации Барнаула попросили горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам в организации дорожного движения, которые будут возникать в ходе ремонтных работ.


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Комментарии

10.03.2017 15:25
- гость -

Еще не вечер. все впереди. Весна не за горами.

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10.03.2017 15:31
- гость -

Как говорит одна из пословиц: "Цыплят по осени считают". В сентябре обзор повторится или нет?

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