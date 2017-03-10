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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения свыше 12 миллионов рублей из выделенных 15 миллионов при строительстве дороги к новому следственному изолятору в петербургском Колпино, известном также как "Кресты-2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Петербургу.

В ведомстве отмечают, что уголовное дело по факту мошенничества при строительстве дорог к следственному изолятору возбудили по материалам проверки, которые поступили из региональных УФСБ и УФСИН.

По данным следователей, в декабре минувшего года неустановленные лица, действуя от имени подрядчика по госконтракту стоимостью свыше 15 миллионов рублей, предоставили акты о якобы выполненных работах и похитили не меньше 12,2 миллионов.

В данный момент ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, виновных в совершении преступления.

По данным петербургских СМИ, начало расследования связано с недавним покушением на начальника отдела технадзора и эксплуатации объектов строительства регионального УФСИН Николая Чернова, который в том числе занимался СИЗО "Кресты-2".

Чернов умер в больнице 7 марта, через несколько дней после покушения. По данному делу задержали непосредственного исполнителя убийства и замначальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко, последнего следствие считает заказчиком преступления. В УФСИН он отвечал за весь строительный блок управления.