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СК сообщил о хищении 12 млн руб. на строительство дороги к СИЗО "Кресты-2"

, ИА "Амител"
Следователи отмечают, что неизвестные похитили деньги в декабре 2016 года

Фото: 1belebey.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения свыше 12 миллионов рублей из выделенных 15 миллионов при строительстве дороги к новому следственному изолятору в петербургском Колпино, известном также как "Кресты-2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Петербургу.

В ведомстве отмечают, что уголовное дело по факту мошенничества при строительстве дорог к следственному изолятору возбудили по материалам проверки, которые поступили из региональных УФСБ и УФСИН.

По данным следователей, в декабре минувшего года неустановленные лица, действуя от имени подрядчика по госконтракту стоимостью свыше 15 миллионов рублей, предоставили акты о якобы выполненных работах и похитили не меньше 12,2 миллионов.

В данный момент ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, виновных в совершении преступления.

По данным петербургских СМИ, начало расследования связано с недавним покушением на начальника отдела технадзора и эксплуатации объектов строительства регионального УФСИН Николая Чернова, который в том числе занимался СИЗО "Кресты-2".

Чернов умер в больнице 7 марта, через несколько дней после покушения. По данному делу задержали непосредственного исполнителя убийства и замначальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко, последнего следствие считает заказчиком преступления. В УФСИН он отвечал за весь строительный блок управления.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.03.2017 11:40
- гость -

Ну это уже вообще перебор.....сами у себя? Что за власть.....

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10.03.2017 11:45
- гость -

Нормально всё, на дорогу ведь 3 млн оставили, а могли бы и всё забрать.

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