Проверить задолженность по налогам по ИНН можно разными способами, но проще всего это сделать посредством официальных сайтов, в последнем случае не придется волноваться о достоверности полученных сведений.

Обычной практикой является рассылка налоговой инспекцией писем с соответствующим уведомлением. К сожалению, по ряду не зависящих от обеих сторон причин данные уведомления попадают в руки адресата не всегда. Некоторые теряются по вине почты, другие не доходят в связи со сменой адреса получателя, могут быть и другие причины.

В любом случае узнать о наличии долга – малоприятное явление, потому лучше заблаговременно перестраховаться и проверять наличие задолженности регулярно и самостоятельно, сделать это можно несколькими способами:

посредством портала "ГосУслуги";

посредством Яндекс.Денег;

создав личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;

воспользовавшись сайтом судебных приставов.

Перечисленные способы не являются единственными. Так, имея дело с таким видом налога, как транспортный, сумму долга можно узнать по номеру машины. Кроме того, налогоплательщик может лично посетить ФНС и затребовать необходимую ему информацию.

Зная ИНН, можно проверить наличие задолженности по следующим видам налогов:

НДФЛ;

налог на имущество;

транспортный налог

налог на авто;

земельный налог.

Любые виды долгов можно проверить также и на сайте налог.ру. Сделать это можно по фамилии, без регистрации и даже по номеру машины, если речь идет о соответствующем налоговом долге.

Проверить задолженность по налогам по ИНН проще всего используя портал "ГосУслуги". Для этого необходимо авторизоваться на сайте – без регистрации ничего не получится. Для завершения процедуры регистрации необходимо заполнить анкету, указав имя, фамилию, ИНН, адрес проживания и прочие необходимые сведения. Наличие долгов можно узнать после нажатия на графу "получить услугу". Выглядеть последовательность совершаемых действий должна примерно так: "вход на сайт" – "электронные услуги" – "популярные" – "налоговая задолженность физических лиц".

Конечный результат будет выглядеть следующим образом:

Пользователи сети Интернет обычно имеют несколько электронных кошельков. Наибольшей популярностью пользуются Яндекс.Деньги. Владельцы кошелька могут использовать его не только для покупки и оплаты товаров, но и как надежный способ проверить задолженность по налогам по ИНН.

Чтобы проверить налог по ИНН физического лица перед ФНС, необходимо:

завести кошелек;

выбрать в личном кабинете раздел "налоги";

ввести в открывшееся окно номер ИНН и нажать кнопку "проверить";

получить результаты проверки.

Информация не относится к персональным данным, которые требуют особого хранения, потому проверить сумму долга таким способом могут и юридические лица. Проверить налоговые долги по фамилии физического лица на сайте Яндекс.денег нельзя. Также важно запомнить, что наличие задолженности предполагает начисление пени.

Самым простым способом проверить налоговый долг по ИНН физического лица является кабинет налогоплательщика в ФНС. Нужна регистрация, без нее получить нужную информацию не получится.

Имея на руках реквизиты для доступа, полученные у операторов ЕСИА, также можно успешно провести авторизацию. Без регистрации и получения специальных ключей информация будет недоступна.

Как узнать долг при помощи сайта ФНС:

Прийти в территориальный орган ФНС и получить логин и пароль от кабинета налогоплательщика. При себе иметь паспорт и заявление. Получить регистрационную карту. Содержит сведения о правилах использования личного кабинета и пароль. Зайти на сайт ФНС и ввести личные данные в окошко регистрации. Подождать не менее 3 дней и получить доступ в личный кабинет. Сменить временный пароль, полученный с регистрационной картой. Смена пароля осуществляется в течение 30 дней после первоначального входа. В противном случае придется повторять действия пунктов 1 и 2. Перейти в раздел "Заплати налоги". Войти в личный кабинет при помощи логина и пароля. Логином является ИНН налогоплательщика. Получить информацию.

Если задолженность находится на стадии исполнительного производства, то получить информацию о долге можно на сайте судебных приставов. Чтобы получить необходимую информацию, следует зайти на сайт ФССП и выбрать услугу "Узнай о долгах". Узнать о долге можно по фамилии и дате рождения.

Регистрироваться на сайте ФССП не нужно, достаточно ввести в открывшемся окошке ФИО должника и предполагаемый регион, так как это показано выше. Получить данные можно, даже не зная ИНН налогоплательщика.

Yurface.ru – на данном сайте можно узнать налог по ИНН без регистрации.