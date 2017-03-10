Пятница, 10 Март, 12:30

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,83
€ 61,99
Brent
$ 51,5
-7°
Обь
27см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов ЖКХ - 2017Паводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

Как проверить задолженность по налогам по ИНН?

, ИА "Амител"
Специалисты рассказали, какие порталы для проверки задолженностей существуют и как ими пользоваться

Проверить задолженность по налогам по ИНН можно разными способами, но проще всего это сделать посредством официальных сайтов, в последнем случае не придется волноваться о достоверности полученных сведений.

Обычной практикой является рассылка налоговой инспекцией писем с соответствующим уведомлением. К сожалению, по ряду не зависящих от обеих сторон причин данные уведомления попадают в руки адресата не всегда. Некоторые теряются по вине почты, другие не доходят в связи со сменой адреса получателя, могут быть и другие причины.

В любом случае узнать о наличии долга – малоприятное явление, потому лучше заблаговременно перестраховаться и проверять наличие задолженности регулярно и самостоятельно, сделать это можно несколькими способами:

  • посредством портала "ГосУслуги";
  • посредством Яндекс.Денег;
  • создав личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;
  • воспользовавшись сайтом судебных приставов.

Перечисленные способы не являются единственными. Так, имея дело с таким видом налога, как транспортный, сумму долга можно узнать по номеру машины. Кроме того, налогоплательщик может лично посетить ФНС и затребовать необходимую ему информацию.

Зная ИНН, можно проверить наличие задолженности по следующим видам налогов:

  • НДФЛ;
  • налог на имущество;
  • транспортный налог
  • налог на авто;
  • земельный налог.

Любые виды долгов можно проверить также и на сайте налог.ру. Сделать это можно по фамилии, без регистрации и даже по номеру машины, если речь идет о соответствующем налоговом долге.

Проверить задолженность по налогам по ИНН проще всего используя портал "ГосУслуги". Для этого необходимо авторизоваться на сайте – без регистрации ничего не получится. Для завершения процедуры регистрации необходимо заполнить анкету, указав имя, фамилию, ИНН, адрес проживания и прочие необходимые сведения. Наличие долгов можно узнать после нажатия на графу "получить услугу". Выглядеть последовательность совершаемых действий должна примерно так: "вход на сайт" – "электронные услуги" – "популярные" – "налоговая задолженность физических лиц".

Конечный результат будет выглядеть следующим образом:

Пользователи сети Интернет обычно имеют несколько электронных кошельков. Наибольшей популярностью пользуются Яндекс.Деньги. Владельцы кошелька могут использовать его не только для покупки и оплаты товаров, но и как надежный способ проверить задолженность по налогам по ИНН.

Чтобы проверить налог по ИНН физического лица перед ФНС, необходимо:

  • завести кошелек;
  • выбрать в личном кабинете раздел "налоги";
  • ввести в открывшееся окно номер ИНН и нажать кнопку "проверить";
  • получить результаты проверки.

Информация не относится к персональным данным, которые требуют особого хранения, потому проверить сумму долга таким способом могут и юридические лица. Проверить налоговые долги по фамилии физического лица на сайте Яндекс.денег нельзя. Также важно запомнить, что наличие задолженности предполагает начисление пени.

Самым простым способом проверить налоговый долг по ИНН физического лица является кабинет налогоплательщика в ФНС. Нужна регистрация, без нее получить нужную информацию не получится.

Имея на руках реквизиты для доступа, полученные у операторов ЕСИА, также можно успешно провести авторизацию. Без регистрации и получения специальных ключей информация будет недоступна.

Как узнать долг при помощи сайта ФНС:

  1. Прийти в территориальный орган ФНС и получить логин и пароль от кабинета налогоплательщика. При себе иметь паспорт и заявление.
  2. Получить регистрационную карту. Содержит сведения о правилах использования личного кабинета и пароль.
  3. Зайти на сайт ФНС и ввести личные данные в окошко регистрации.
  4. Подождать не менее 3 дней и получить доступ в личный кабинет.
  5. Сменить временный пароль, полученный с регистрационной картой. Смена пароля осуществляется в течение 30 дней после первоначального входа. В противном случае придется повторять действия пунктов 1 и 2.
  6. Перейти в раздел "Заплати налоги".
  7. Войти в личный кабинет при помощи логина и пароля. Логином является ИНН налогоплательщика.
  8. Получить информацию.

Если задолженность находится на стадии исполнительного производства, то получить информацию о долге можно на сайте судебных приставов. Чтобы получить необходимую информацию, следует зайти на сайт ФССП и выбрать услугу "Узнай о долгах". Узнать о долге можно по фамилии и дате рождения.

Регистрироваться на сайте ФССП не нужно, достаточно ввести в открывшемся окошке ФИО должника и предполагаемый регион, так как это показано выше. Получить данные можно, даже не зная ИНН налогоплательщика.

Yurface.ru  на данном сайте можно узнать налог по ИНН без регистрации.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
12:30
Что такое нематериальная мотивация сотрудников? 0
12:24
РПЦ предлагает привлечь Шнурова и Тимати к популяризации русской культуры 0
12:16
Бийчанин со скальпелем оставил без колес 12 припаркованных автомобилей 1
12:04
Пережившую обрушение "Галактику" в Барнауле могут открыть 21 марта – СМИ 2
12:00
Как проверить задолженность по налогам по ИНН? 0
11:51
Ученые установили причину алкоголизма 1
11:33
СК сообщил о хищении 12 млн руб. на строительство дороги к СИЗО "Кресты-2" 2
11:23
Только не падать! Какая погода ждет жителей Алтайского края на выходных? 3
11:14
Водоканал устранил коммунальную аварию в центре Барнаула 1
11:04
Россия не будет участвовать во встрече коалиции по борьбе с ИГ в США 17
10:51
Более 19 млрд рублей похитили из российского бюджета в 2016 году – МВД 14
10:42
Что за праздник День святого Патрика, который решила отмечать РПЦ? 3
10:36
Южноамериканская блюзовая певица выступит в барнаульской филармонии 0
10:30
Финал Алтайского края по хоккею состоялся 8 марта 2
10:24
Два ребенка погибли во время пожара в частном доме в Новосибирской области 0
10:13
Поселки Южный и Борзовая Заимка остались без воды из-за аварии 4
10:06
Конгрессмены в США утвердили выделение Украине $150 млн военной помощи 5
09:52
Лукашенко на год приостановил сбор "налога на тунеядство" 11
09:34
Клещевой сезон начался на Алтае 10
09:27
"Дьявольский" смех британского премьера удивил соцсети и превратился в мем 1
09:16
Два строительных вагончика загорелись в Новоалтайске 0
09:10
Как и из чего готовят настоящие бургеры и где их можно купить в Барнауле? 58
09:00
Дома теплее, потолки выше: ИСК "Союз" строит дома по новым технологиям 0
09:00
Уникальная весенняя акция от мебельной компании "Корель" стартует в марте 0
08:58
Русская православная церковь начнет отмечать День святого Патрика 16
08:40
Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 10 марта 2
08:20
Тимакова заявила о необходимости бухгалтерии в отношениях Москвы и Минска 23
08:17
Странные буквы, или Что зашифровано на пакетиках с семенами? 0
08:09
Делаем талию: зарядка для офисных работников в инфографике 1
08:00
Современная кладка: как сегодня применяют кирпич в строительстве 0
07:47
Группа "Каспийский груз" проведет масштабный концерт в Барнауле 0
07:31
Очередь из тележек: "Леруа Мерлен" готовят к открытию в Барнауле. Фото 11
07:20
"Аквариум" повышенной комфортности: новый дом построят на берегу Пивоварки 29
07:04
Как не набрать лишний вес во время Великого поста? 13
06:46
"Одинокий волк" и "Крутой Уокер": как менялся актер Чак Норрис за 77 лет 5
06:24
Коттедж с сауной и бильярдной продают в Барнауле за 11 млн рублей. Фото 6
06:01
Как изменятся тарифы ЖКХ в городе-спутнике Барнаула в 2017 году? 0
05:08
Снегопад и гололед прогнозируют в Алтайском крае 10 марта 0
03:08
Названы лучшие автомобили 2017 года 1
02:13
Один из "списков Шиндлера" выставлен на аукцион в США за 2,4 млн долларов 0
01:10
Студия Disney назвала дату выхода пятого "Индианы Джонса" 0
00:05
Жену Караченцова лишили прав за пьяную езду 5
23:06
18 мертвых животных нашли в одном из домов Екатеринбурга 0
22:06
Путин поддержал инициативу об ужесточении наказания за склонение к суициду 0
21:04
Учительница из Сочи, которой не понравился подарок от родителей, уволилась 10
20:05
Лукашенко заявил, что Медведеву тоже придется платить "кое за что" 2
19:50
Песков прокомментировал информацию о новом после США в России 0
19:26
Банда, сбывавшая наркотики в Новосибирске и Барнауле, идет под суд 0
19:08
Коротко о главном: проверка роддомов, Навальный в Барнауле и тающие сугробы
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 9 марта
18:52
Таксист в Петербурге заставил иностранца заплатить за проезд 16 тыс. руб. 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.