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Пристрастие к употреблению алкогольных напитков может стать результатом нарушений в работе "гормона радости" – дофамина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на RT, который, в свою очередь, ссылается на исследования Высшей школы экономики, нижегородского Института прикладной физики РАН, Высшей нормальной школы (Франция) и Университета Индианы (США).

Отмечается, что алкоголь мешает нормальному функционированию нейронов, которые вырабатывают дофамин. Его переизбыток приводит к закреплению привычек, причем не только положительных, но и отрицательных. Таковой, среди прочего, может оказаться и пристрастие к спиртным напиткам.

При употреблении алкоголя дофамин воздействует на "центр удовлетворения" нервной системы и заставляет человека с нетерпением ждать новой "дозы" спиртного, а также получать удовольствие от процесса его употребления.

По данным ученых, результаты исследования открывают больше возможностей для лечения алкоголизма: восстановление баланса дофамина в организме поможет человеку адекватно реагировать на внешние стимулы и быстрее избавиться от зависимости.