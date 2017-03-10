Какой бывает эффективная нематериальная мотивация сотрудников?

Что может привести наемный персонал к высокой производительности труда и контролю собственных результатов деятельности? На этот вопрос нет однозначного ответа, потому что для выбора из существующих или разработки новых инструментов недостаточно данных. На выбор способов стимулирования наемных работников влияют многие факторы:

общее состояние рынка труда в стране и конкретном регионе;

престижность (бренд) работодателя;

среднерыночные и среднеотраслевые условия работы и мотивации;

стратегия развития предприятия в рамках работы с персоналом;

форма занятости персонала;

финансовые возможности компании.

Политика работы с персоналом разрабатывается из вышеперечисленных факторов. В одном из разделов этого корпоративного документа должна быть изложена система нематериального стимулирования. При разработке собственного мотивационного пакета главное – не забывать, что эти инструменты работают только параллельно с материальными рычагами управления деятельностью наемных работников.

Небольшие компании, которые в настоящее время не могут позволить себе глобальную разработку политики, используют инструменты, которые успешно зарекомендовали себя в крупных фирмах. Наиболее часто применяются такие инструменты нематериальной мотивации:

Объявление благодарности за качественный труд. Хороший точечный способ отметить работу в конкретном проекте, выполнение разового задания. Эффективен только при справедливой оценке. Проведение профессиональных конкурсов "Лучший продавец месяца / квартала / года" с вручением диплома и размещением информации на доске почета. Хороший метод для создания кадрового резерва, карьерного развития, но требует тщательной подготовки и системной работы. Написание статьи, создание видеоролика о работе сотрудника с размещением информации на корпоративном портале, в буклетах компании или внешних СМИ. Эффективный инструмент, но лишен возможности частого использования. Перспектива карьерного роста. Позволяет привлекать активных, амбициозных работников к дальнейшему развитию. Но перевод на новую должность обнажает вакансию, поэтому иногда руководство задерживает рост специалиста, что обесценивает мотив. Преимущественное право на получение нового оборудования. Применяется ситуативно, если в планах предприятия стоит задача технического переоборудования. Участие в корпоративных праздниках. Повышает лояльность сотрудников, активизирует их деятельность, если праздник является значимым событием для всего предприятия, и приглашение на него – престиж и позитивная оценка деятельности работников.

Приведенный перечень можно расширять до бесконечности. Но чем больше инструментов, тем сложнее процесс выбора. Участникам создания нематериальной мотивации следует взвешивать и "примерять" каждый мотив не только на компанию в целом, но и на сотрудников, к которым планируется их применять.

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