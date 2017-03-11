Балет Аллы Духовой TODES приедет в Барнаул 29 марта и привезет премьерный, не имеющий аналогов спектакль "Мы" – это наша сокровищница!". Это уникальное собрание лучших танцевальных номеров за всю историю существования TODES.

"Мы" – это спектакль о нас с вами. Это непрерывный каскад самых сильных впечатлений и открытий нашей жизни, которые можно передать только танцем. "Мы" – это те самые бьющие через край эмоции, это невообразимо красивые и сложные выступления, от которых буквально захватывает дух. С артистами балета Аллы Духовой "TODES" зрители переживут погружения в другие культуры, будете смеяться, восхищаться, задумываться и замирать, узнавать в номерах свои собственные чувства и страсти, свою жизнь. "Мы" – это ответ на вопрос о том, что такое свобода Вас ждёт невероятное по красоте и энергетике танцевальное шоу", — рассказывают в концертно-театральном агентстве "Лига арт".

Концерт пройдет в театре музыкальной комедии, начало в 19:00.