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Торгово-развлекательный центр "Галактика", где в декабре прошлого года произошло обрушение кровли, может пережить второе открытие уже 21 марта.

Об этом сообщает телеканал "Наши Новости", ссылаясь на арендаторов ТРЦ. Также, по информации телевизионщиков, уже 10 марта руководство торгово-развлекательного центра может получить заключение после проведения повторной экспертизы.

В пресс-службе государственной инспекции Алтайского края информацию о выдаче заключения порталу Amic.ru не подтвердили, но и не опровергли.

Между тем напомним, ранее источники нашего портала указывали, что работа ТРЦ может возобновиться в конце марта — апреле.

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Ранее неоднократно сообщалось, что обрушение кровли в гипермаркете "Ашан", который является якорным арендатором ТРЦ "Галактика", произошло вечером 26 декабря прошлого года.

После ЧП "Ашан" был закрыт, проработав чуть больше месяца. В связи с обрушением была организована доследственная проверка, но в итоге Следственный комитет вынес решение о невозбуждении уголовного дела.

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В государственной инспекции Алтайского края также сообщали о выдаче предписания о приостановке строительства второй очереди "Галактики", а застройщика и генподрядчика строительства оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого.