Пятница, 10 Март, 12:30

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,83
€ 61,99
Brent
$ 51,5
-7°
Обь
27см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов ЖКХ - 2017Паводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

Пережившую обрушение "Галактику" в Барнауле могут открыть 21 марта – СМИ

, ИА "Амител", Александр Шелягин
По имеющейся информации, в самое ближайшее время собственниками здания будет получено заключение государственной экспертизы

Фото: skyscrapercity.com

Торгово-развлекательный центр "Галактика", где в декабре прошлого года произошло обрушение кровли, может пережить второе открытие уже 21 марта.

Об этом сообщает телеканал "Наши Новости", ссылаясь на арендаторов ТРЦ. Также, по информации телевизионщиков, уже 10 марта руководство торгово-развлекательного центра может получить заключение после проведения повторной экспертизы.

В пресс-службе государственной инспекции Алтайского края информацию о выдаче заключения порталу Amic.ru не подтвердили, но и не опровергли.

Между тем напомним, ранее источники нашего портала указывали, что работа ТРЦ может возобновиться в конце марта — апреле.

Читайте также: Криминала в обрушении барнаульского гипермаркета "Ашан" не нашли

Ранее неоднократно сообщалось, что обрушение кровли в гипермаркете "Ашан", который является якорным арендатором ТРЦ "Галактика", произошло вечером 26 декабря прошлого года.

После ЧП "Ашан" был закрыт, проработав чуть больше месяца. В связи с обрушением была организована доследственная проверка, но в итоге Следственный комитет вынес решение о невозбуждении уголовного дела.

Читайте также: Стройку второй очереди ТРЦ "Галактика" приостанавливают в Барнауле

В государственной инспекции Алтайского края также сообщали о выдаче предписания о приостановке строительства второй очереди "Галактики", а застройщика и генподрядчика строительства оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

10.03.2017 12:20
- гость -

Если будут такие же кассы как в старом ашане, даже заходить туда не буду. Не люблю квесты в жизни.

0  0
10.03.2017 12:23
- гость -

а что в ашановских кассах не так

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
12:30
Что такое нематериальная мотивация сотрудников? 0
12:24
РПЦ предлагает привлечь Шнурова и Тимати к популяризации русской культуры 0
12:16
Бийчанин со скальпелем оставил без колес 12 припаркованных автомобилей 1
12:04
Пережившую обрушение "Галактику" в Барнауле могут открыть 21 марта – СМИ 2
12:00
Как проверить задолженность по налогам по ИНН? 0
11:51
Ученые установили причину алкоголизма 1
11:33
СК сообщил о хищении 12 млн руб. на строительство дороги к СИЗО "Кресты-2" 2
11:23
Только не падать! Какая погода ждет жителей Алтайского края на выходных? 3
11:14
Водоканал устранил коммунальную аварию в центре Барнаула 1
11:04
Россия не будет участвовать во встрече коалиции по борьбе с ИГ в США 17
10:51
Более 19 млрд рублей похитили из российского бюджета в 2016 году – МВД 14
10:42
Что за праздник День святого Патрика, который решила отмечать РПЦ? 3
10:36
Южноамериканская блюзовая певица выступит в барнаульской филармонии 0
10:30
Финал Алтайского края по хоккею состоялся 8 марта 2
10:24
Два ребенка погибли во время пожара в частном доме в Новосибирской области 0
10:13
Поселки Южный и Борзовая Заимка остались без воды из-за аварии 4
10:06
Конгрессмены в США утвердили выделение Украине $150 млн военной помощи 5
09:52
Лукашенко на год приостановил сбор "налога на тунеядство" 11
09:34
Клещевой сезон начался на Алтае 10
09:27
"Дьявольский" смех британского премьера удивил соцсети и превратился в мем 1
09:16
Два строительных вагончика загорелись в Новоалтайске 0
09:10
Как и из чего готовят настоящие бургеры и где их можно купить в Барнауле? 58
09:00
Дома теплее, потолки выше: ИСК "Союз" строит дома по новым технологиям 0
09:00
Уникальная весенняя акция от мебельной компании "Корель" стартует в марте 0
08:58
Русская православная церковь начнет отмечать День святого Патрика 16
08:40
Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 10 марта 2
08:20
Тимакова заявила о необходимости бухгалтерии в отношениях Москвы и Минска 23
08:17
Странные буквы, или Что зашифровано на пакетиках с семенами? 0
08:09
Делаем талию: зарядка для офисных работников в инфографике 1
08:00
Современная кладка: как сегодня применяют кирпич в строительстве 0
07:47
Группа "Каспийский груз" проведет масштабный концерт в Барнауле 0
07:31
Очередь из тележек: "Леруа Мерлен" готовят к открытию в Барнауле. Фото 11
07:20
"Аквариум" повышенной комфортности: новый дом построят на берегу Пивоварки 29
07:04
Как не набрать лишний вес во время Великого поста? 13
06:46
"Одинокий волк" и "Крутой Уокер": как менялся актер Чак Норрис за 77 лет 5
06:24
Коттедж с сауной и бильярдной продают в Барнауле за 11 млн рублей. Фото 6
06:01
Как изменятся тарифы ЖКХ в городе-спутнике Барнаула в 2017 году? 0
05:08
Снегопад и гололед прогнозируют в Алтайском крае 10 марта 0
03:08
Названы лучшие автомобили 2017 года 1
02:13
Один из "списков Шиндлера" выставлен на аукцион в США за 2,4 млн долларов 0
01:10
Студия Disney назвала дату выхода пятого "Индианы Джонса" 0
00:05
Жену Караченцова лишили прав за пьяную езду 5
23:06
18 мертвых животных нашли в одном из домов Екатеринбурга 0
22:06
Путин поддержал инициативу об ужесточении наказания за склонение к суициду 0
21:04
Учительница из Сочи, которой не понравился подарок от родителей, уволилась 10
20:05
Лукашенко заявил, что Медведеву тоже придется платить "кое за что" 2
19:50
Песков прокомментировал информацию о новом после США в России 0
19:26
Банда, сбывавшая наркотики в Новосибирске и Барнауле, идет под суд 0
19:08
Коротко о главном: проверка роддомов, Навальный в Барнауле и тающие сугробы
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 9 марта
18:52
Таксист в Петербурге заставил иностранца заплатить за проезд 16 тыс. руб. 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.