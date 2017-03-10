В рамках юбилейного тура краевую столицу посетит Николай Носков. Его концерт получил название "6:0". На вопросы журналистов "С кем же вы ведете поединок и в чью пользу счет?" артист с улыбкой отвечает: "С судьбой. А счет в мою пользу".

Как рассказали в концертно-театральном агентстве "Лига арт", слушатели смогут оценить юбилейную программу во время гастрольного тура в сопровождении струнного квартета Magnetic Fantasy. Этот будет концерт, составленный из хитов, новых композиций, а также тех песен, которые редко исполнялись в рамках предыдущих гастрольных туров и акустисческих выступлений.

"Лирические баллады сменяются плотным роком и снова возвращаются к симфоническому звучанию – вот что ожидает поклонников артиста. В основной трек-лист концерта войдет более 20 песен, а после поздравлений с днем рождения от зрительного зала артист намерен исполнить на бис один из своих хитов", – объясняют в "Лига арт".