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Житель Бийска вывел из строя 12 автомобилей, перерезав скальпелем все колеса, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, мужчина за одну ночь изрезал шины автомобилей, припаркованных во дворах по улицам Разина и Матросова.

"У каждого из пострадавших автомобилей злоумышленник порезал скальпелем все четыре колеса. Ущерб в настоящее время устанавливается", – уточняют в полиции.

Правоохранители изъяли орудие преступления. Сам же задержанный написал явку с повинной. В ближайшее время по факту произошедшего будет вынесено правовое решение.