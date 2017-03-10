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Житель Бийска вывел из строя 12 автомобилей, перерезав скальпелем все колеса, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительным данным, мужчина за одну ночь изрезал шины автомобилей, припаркованных во дворах по улицам Разина и Матросова.
"У каждого из пострадавших автомобилей злоумышленник порезал скальпелем все четыре колеса. Ущерб в настоящее время устанавливается", – уточняют в полиции.
Правоохранители изъяли орудие преступления. Сам же задержанный написал явку с повинной. В ближайшее время по факту произошедшего будет вынесено правовое решение.
Комментарии
кое что лишнее у этого ушлепка бы отрезать.
Некоторые паркуются так, что им кроме колес еще кое-что надо обрезать, ну чтобы эти деятели не размножались и генофонд не портили
То был агент народного фронта и начал предвыборную агитацию за гаранта канституции да поторопился малёха
На Южном тоже такое было лет 5-7 назад. Как оказалось, чувачок на местной шиномонтажке работал.