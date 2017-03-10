РПЦ предлагает привлечь Шнурова и Тимати к популяризации русской культуры

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Глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) предложил попросить группу "Ленинград" и Тимати спеть песни на стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и других классиков, чтобы популяризировать русскую культуру среди молодёжи. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова Тихона на встрече с блогерами в Министерстве культуры.

"У нас есть праздник – День славянской письменности и культуры. Несколько лет мы собирались на Красной площади и пели хором всей страной песни. (...) Но наступил кризис жанра", – отметил он. По его словам, 2017 год собираются посвятить русской классике и пригласить популярнейшие ансамбли и исполнителей.

В качестве примера Тихон предложил исполнение группой "Ленинград" песни на стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева. По словам главы Патриаршего совета по культуре, это возмутит одно поколение, однако "это бы услышало другое". Также он отметил, что можно пригласить и других исполнителей, например Тимати.

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Ранее глава Минкультуры РФ Владимир Мединский сообщил, что ведомство привлечёт популярных русскоязычных блогеров для популяризации образования и культуры.

По словам министра, молодежи нужно показать, что учиться и читать – это модно. "В том числе и классику. Ненавязчиво подсказать, что читать можно не только Twitter. Показать, куда можно сходить, что можно и нужно молодому человеку посмотреть, что узнать", — цитирует его слова РБК.