Новости

РПЦ предлагает привлечь Шнурова и Тимати к популяризации русской культуры

, ИА "Амител"
По мнению главы Патриаршего совета по культуре, с помощью этих исполнителей можно популяризировать культуру среди молодежи

Фото: vladtime.ru

Глава Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) предложил попросить группу "Ленинград" и Тимати спеть песни на стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и других классиков, чтобы популяризировать русскую культуру среди молодёжи. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова Тихона на встрече с блогерами в Министерстве культуры.

"У нас есть праздник – День славянской письменности и культуры. Несколько лет мы собирались на Красной площади и пели хором всей страной песни. (...) Но наступил кризис жанра", – отметил он. По его словам, 2017 год собираются посвятить русской классике и пригласить популярнейшие ансамбли и исполнителей.

В качестве примера Тихон предложил исполнение группой "Ленинград" песни на стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева. По словам главы Патриаршего совета по культуре, это возмутит одно поколение, однако "это бы услышало другое". Также он отметил, что можно пригласить и других исполнителей, например Тимати.

Читайте также: Что за праздник День святого Патрика, который решила отмечать РПЦ?

Ранее глава Минкультуры РФ Владимир Мединский сообщил, что ведомство привлечёт популярных русскоязычных блогеров для популяризации образования и культуры.

По словам министра, молодежи нужно показать, что учиться и читать – это модно. "В том числе и классику. Ненавязчиво подсказать, что читать можно не только Twitter. Показать, куда можно сходить, что можно и нужно молодому человеку посмотреть, что узнать", — цитирует его слова РБК.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

10.03.2017 12:31
- гость -

Бесы...

0  0
10.03.2017 12:41
Массаж мозга

"попросить группу "Ленинград" и Тимати спеть песни на стихи Александра Пушкина" -------- Да-да! Представляю Тимати читающего рэп "Жил-был поп толоконный лоб..." Самых православных исполнителей выбрали

0  0
10.03.2017 12:46
- гость -

Шнуров поет песни только на свои стихи. А вот Тимати споет что угодно.

0  0
10.03.2017 12:47
Дятел

Да тебе,убогому,не понять истенную ценность стихов А.С.пушкина! В чьём бы исполнении,они бы не озвучены!

0  0
10.03.2017 12:49
dereza

Представляю Тимати читающего рэп "Жил-был поп толоконный лоб...

Убойный хит будет))))

0  0
10.03.2017 12:56
- гость -

Приковать наручниками и покрестить насильно обоих. Только ОМОН надо рядом поставить, чтобы бесов ловили.

0  0
10.03.2017 13:02
- гость -

10.03.2017 12:56 - гость - Приковать наручниками и покрестить насильно обоих. Только ОМОН надо рядом поставить, чтобы бесов ловили.

тебе их бесы мешают? может своих пока выгонишь?

0  0
10.03.2017 13:15
Коренной житель АК

А вот Тимати споет что угодно ------------ Он вообще не поёт). Эти РПЦшники не должны вмешиваться в минкульт пусть они сами решат кого приглашать.

0  0
10.03.2017 13:32
- гость -

РПЦ и культура несовместимые вещи. РПЦ это бескультурие и мракобесие.

0  0
10.03.2017 13:40
Пэнсионэр

А ешо есть мужик который душевно спивает про трамвай который на рельсах стал а под него еврей попал, тоже актуально к пасхе

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
В РПЦ хотят привлечь Шнура и Тимати к популяризации культуры
Пятница, 10 Март, 14:02

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,83
€ 61,99
Brent
$ 51,5
-5°
Обь
27см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов ЖКХ - 2017Паводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
13:56
Пенс пообещал найти виновных в утечке материалов ЦРУ к WikiLeaks 0
13:38
Карлин предложил главе МЧС укомплектовывать спасателей алтайской продукцией 0
13:26
Никита Джигурда получил паспорт гражданина ДНР 4
13:15
Сообщение в соцсетях об открытии Zara всколыхнуло модников Барнаула 6
13:04
ВКС РФ получат 16 новых самолетов Су-34 в текущем году 12
12:54
Потери бюджета России от серых зарплат оценили в 1,5 трлн рублей 7
12:39
Можно ли крестить детей в Великий пост? 1
12:30
Что такое нематериальная мотивация сотрудников? 8
12:24
РПЦ предлагает привлечь Шнурова и Тимати к популяризации русской культуры 10
12:16
Бийчанин со скальпелем оставил без колес 12 припаркованных автомобилей 4
12:04
Пережившую обрушение "Галактику" в Барнауле могут открыть 21 марта – СМИ 38
12:00
Как проверить задолженность по налогам по ИНН? 0
11:51
Ученые установили причину алкоголизма 1
11:33
СК сообщил о хищении 12 млн руб. на строительство дороги к СИЗО "Кресты-2" 3
11:23
Только не падать! Какая погода ждет жителей Алтайского края на выходных? 7
11:14
Водоканал устранил коммунальную аварию в центре Барнаула 1
11:04
Россия не будет участвовать во встрече коалиции по борьбе с ИГ в США 30
10:51
Более 19 млрд рублей похитили из российского бюджета в 2016 году – МВД 15
10:42
Что за праздник День святого Патрика, который решила отмечать РПЦ? 4
10:36
Южноамериканская блюзовая певица выступит в барнаульской филармонии 0
10:30
Финал Алтайского края по хоккею состоялся 8 марта 3
10:24
Два ребенка погибли во время пожара в частном доме в Новосибирской области 0
10:13
Поселки Южный и Борзовая Заимка остались без воды из-за аварии 5
10:06
Конгрессмены в США утвердили выделение Украине $150 млн военной помощи 6
09:52
Лукашенко на год приостановил сбор "налога на тунеядство" 12
09:34
Клещевой сезон начался на Алтае 10
09:27
"Дьявольский" смех британского премьера удивил соцсети и превратился в мем 1
09:16
Два строительных вагончика загорелись в Новоалтайске 0
09:10
Как и из чего готовят настоящие бургеры и где их можно купить в Барнауле? 64
09:00
Дома теплее, потолки выше: ИСК "Союз" строит дома по новым технологиям 0
09:00
Уникальная весенняя акция от мебельной компании "Корель" стартует в марте 0
08:58
Русская православная церковь начнет отмечать День святого Патрика 17
08:40
Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 10 марта 2
08:20
Тимакова заявила о необходимости бухгалтерии в отношениях Москвы и Минска 26
08:17
Странные буквы, или Что зашифровано на пакетиках с семенами? 0
08:09
Делаем талию: зарядка для офисных работников в инфографике Amic.ru 1
08:00
Современная кладка: как сегодня применяют кирпич в строительстве 0
07:47
Группа "Каспийский груз" проведет масштабный концерт в Барнауле 0
07:31
Очередь из тележек: "Леруа Мерлен" готовят к открытию в Барнауле. Фото 16
07:20
"Аквариум" повышенной комфортности: новый дом построят на берегу Пивоварки 31
07:04
Как не набрать лишний вес во время Великого поста? 13
06:46
"Одинокий волк" и "Крутой Уокер": как менялся актер Чак Норрис за 77 лет 5
06:24
Коттедж с сауной и бильярдной продают в Барнауле за 11 млн рублей. Фото 6
06:01
Как изменятся тарифы ЖКХ в городе-спутнике Барнаула в 2017 году? 0
05:08
Снегопад и гололед прогнозируют в Алтайском крае 10 марта 0
03:08
Названы лучшие автомобили 2017 года 1
02:13
Один из "списков Шиндлера" выставлен на аукцион в США за 2,4 млн долларов 0
01:10
Студия Disney назвала дату выхода пятого "Индианы Джонса" 0
00:05
Жену Караченцова лишили прав за пьяную езду 5
23:06
18 мертвых животных нашли в одном из домов Екатеринбурга 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.