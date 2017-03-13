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"Кризис и хаос": какие изменения ждут рынок рекламы в Барнауле в 2017 году?

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Рынок пытается оправится от борьбы с наружной рекламой и чаще уходит в интернет

Прошедший 2016 год показал серьезные изменения в рекламной отрасли в Барнаула. Так позиции традиционных лидеров: телевидения и наружной рекламы заметно пошатнулись. Все больше компаний пытаются продвигать свою продукция в интернете через электронные СМИ и социальные сети. Немаловажную роль в этом "эскейпе" сыграла позиция барнаульских властей, продолжающих массовую борьбу с нелегальной наружной рекламой на улицах. Впрочем, эксперты ожидают, что рынок ждет заметное оживление, если вновь не произойдет девальвации рубля по примеру 2014 года.

Борьба с "наружкой"

Известно, что последний год рынок наружной рекламы был полностью парализован из-за кампании по массовой чистке города от билбордов. Борьба с нелегальной наружной рекламой в Барнауле длится уже почти три года. Администрация города заставляет снимать билборды с фасадов зданий, особенно в центральной и строй части краевой столицы, что вызывает недовольство представителей бизнес-сообщества. Для участников рынка, такая позиция властей, как известно, не особо выгодна. Более 90% всей рекламы, которая размещена в Барнауле на фасадах зданий, использовались именно местными, а не федеральными предпринимателями и сетями. А такая борьба серьезно повлияла на их финансовые позиции. Тем более, что аренда билбордов намного дешевле, чем баннера на фасаде зданий.

Причем позиция барнаульской мэрии довольно понятна: реклама на жилых домах портит архитектурный облик Барнаула. Тем более, что в планах властей продолжать развивать туризм и исторической части города. Так в последние годы реставрируются исторические объекты, а в планах и вовсе открыть красивую набережную на реке Оби. Еще в 2012 году бывший глава администрации Барнаула Игорь Савинцев заявил, что по его мнению, объем наружной рекламы в городе необходимо сократить в два раза.

Как считает редактор Алтайского рекламного портала Лада Шевкунова, ситуация в наружной рекламе связана с несистемным подходом к регулированию этого сегмента рынка.

"Рекламный хаос, который городские власти начали приводить в порядок, копился годами. Процесс идет болезненно еще и потому, что новый порядок размещения только формируется и требует открытого обсуждения с бизнесом и обществом", — уверена она. По ее словам, рынку наружной рекламы необходим качественный рост и выработка правил хорошего тона по отношению к архитектуре и общественным пространствам.

Уход в интернет

Лада Шевкунова уверена, что интернет-реклама всё сильнее конкурирует с "наружкой", забирая рекламу малого бизнеса. За время кризиса рынок рекламы Барнаула изменился. В 2017 году ожидается небольшой рост рынка +3-5%. Это произойдет вследствие роста потребительских расходов населения и некоторого оживления малого бизнеса. Однако все зависит от курса рубля, если не произойдет девальвация по примеру конца 2014 года. Однако прогнозировать — дело не сильно благодарное.

Еще одна важная тенденция последних лет в том, что малый бизнес продвигает себя через соцсети, что намного дешевле, чем "наружка" или реклама на телевидении. Кроме того, легче посчитать эффективность в интернет-рекламе. Как утверждает кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с общественностью и рекламы факультета МКФиП Людмила Комиссарова, кризис на рынке отражается на всем. Так заказы алтайским компания в регионе с каждым разом искать все сложнее и сложнее.

"Люди уходят в интернет и фриланс. Клиентов приходится искать по всей России. При этом интернет сейчас не самый дешевый вид рекламных услуг. Если вы обращаетесь в агентство с разработкой посадочной страницы, то это уже не дешево. Баннеры и флэш-анимация, размещение в социальных сетях: интернет перестает быть дешевым сектором для рекламы. Более того, там становится сложнее отыскивать путь к своей аудитории несмотря на контекстный поиск и продвижение. Обстроить в интернете свое пространство становится все сложнее и сложнее", — уверена Людмила Комиссарова.

По словам эксперта, уровень рекламных агентств и клиентов сейчас разный. Например, в некоторые солидные агентства приходят барнаульские компании, которые не согласны тратить серьезные средства. Они на наружную рекламу приносят размещать дешевые фото непрофессиональные уровня, которое годится только для раздаточной информации. Есть другие варианты, когда заказчик приходит в агентство, которое не может удовлетворить его виденье. Так, как уверена Людмила Комиссарова, в условиях кризиса важно сохранить клиентскую базу, поэтому многие фирмы готовы работать даже "в ноль". Кроме того, качество наружной рекламы зависит от компаний на рынке.

"Самыми заметными игроками на рынке в 2016 году в Барнауле стал сектор спортивных и фитнесс-центров, которые конкурировали между собой и выдавали качественный контент. Лучшим же в этом направлении осталась IT-сфера. В частности, можно вспомнить шумный приход на барнаульский рынок компании "Теле 2"", — добавила Людмила Комиссарова.

Как утверждают эксперты, в 2017 году можно увидеть рост бюджетов следующих рекламодателей: застройщики, банки и финансовые компании, торгово-развлекательные центры, продукты питания, строительные супермаркеты и сотовые операторы. Что касается телевидения, то бюджеты на рекламу будут расти за счет повышения цен и заполнения сетки в региональных "окнах". Возможно существенное перераспределение рынка в случае, если одна из региональных станций войдет в цифровой "мультиплекс".

В печатных СМИ, по подсчетам экспертов, роста рынка в 2017 году не предвидится. Вместе с тем существующие бюджеты будут перераспределяться между все меньшим количеством изданий. Уже в текущем году может закрыться несколько популярных печатных СМИ.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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