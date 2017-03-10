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Новости

Потери бюджета России от серых зарплат оценили в 1,5 трлн рублей

, ИА "Амител"
По имеющимся данным, общий объем зарплат в конвертах составляет около 5 трлн рублей

Фото: poboonews.com

Бюджет России недополучает порядка 1,5 трлн рублей из-за серых зарплат, выдаваемых сотрудникам компаний и предприятий в конвертах.

Как сообщает РБК со ссылкой на RNS, такие данные предоставил Минфин на совещании, где рассматривался вопрос так называемого налогового маневра.

Отмечается, что, по оценкам финансового ведомства, начиная с 2010 года количество людей, занятых в формальном внебюджетном секторе, снизилось на 1,6 миллиона человек — на 5%.

Также указывается, что, по информации Минфина, общий объем серых зарплат в стране составляет порядка 5 трлн рублей.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

10.03.2017 13:00
- гость -

А правда, что Думский комитет по делам национальностей рассмотрит в пятницу проект закона, распространяющий упрощенный порядок получения гражданства России на тех, кто родился или имеет родственников, родившихся на территории РФ?

Ведь сейчас у каждого гастролёра найдётся родня в России в 10-м поколении! Вот так демографическую дыру и затыкает правительство, а вовсе не рождаемостью. Только потом не стоит удивляться почему количество мечетей превышает количество церквей!

0  0
10.03.2017 13:00
Массаж мозга

"Потери бюджета России от серых зарплат оценили в 1,5 трлн рублей" --------- Потери белых зарплат от бюджета значительно больше. Бюджет- кормушка для чинуш.

0  0
10.03.2017 13:18
Элвис

а от Пенс фонда - считали потери?

0  0
10.03.2017 13:29
- гость -

А какие потери бюджета от садоводов , они же что вырастили то и съели

0  0
10.03.2017 13:30
- гость -

Зато ЛЮДИ в выигрыше. Чем меньше получит бюджет, тем меньше украдут верные путинцы.

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10.03.2017 13:41
баба

вот сколько денег уходит на серые зп они посчитать могут, а сколько денег прошло мимо олимпиады, керченского моста, платона и т.д. и т.п. так даже не догадываются

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10.03.2017 13:47
- гость -

интересно, сколько бюджет недополучил от нерезидентов РФ из списка форбса рф-овского происхождения )

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