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Бюджет России недополучает порядка 1,5 трлн рублей из-за серых зарплат, выдаваемых сотрудникам компаний и предприятий в конвертах.
Как сообщает РБК со ссылкой на RNS, такие данные предоставил Минфин на совещании, где рассматривался вопрос так называемого налогового маневра.
Отмечается, что, по оценкам финансового ведомства, начиная с 2010 года количество людей, занятых в формальном внебюджетном секторе, снизилось на 1,6 миллиона человек — на 5%.
Также указывается, что, по информации Минфина, общий объем серых зарплат в стране составляет порядка 5 трлн рублей.
Комментарии
А правда, что Думский комитет по делам национальностей рассмотрит в пятницу проект закона, распространяющий упрощенный порядок получения гражданства России на тех, кто родился или имеет родственников, родившихся на территории РФ?
Ведь сейчас у каждого гастролёра найдётся родня в России в 10-м поколении! Вот так демографическую дыру и затыкает правительство, а вовсе не рождаемостью. Только потом не стоит удивляться почему количество мечетей превышает количество церквей!
"Потери бюджета России от серых зарплат оценили в 1,5 трлн рублей" --------- Потери белых зарплат от бюджета значительно больше. Бюджет- кормушка для чинуш.
а от Пенс фонда - считали потери?
А какие потери бюджета от садоводов , они же что вырастили то и съели
Зато ЛЮДИ в выигрыше. Чем меньше получит бюджет, тем меньше украдут верные путинцы.
вот сколько денег уходит на серые зп они посчитать могут, а сколько денег прошло мимо олимпиады, керченского моста, платона и т.д. и т.п. так даже не догадываются
интересно, сколько бюджет недополучил от нерезидентов РФ из списка форбса рф-овского происхождения )