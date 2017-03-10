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Бюджет России недополучает порядка 1,5 трлн рублей из-за серых зарплат, выдаваемых сотрудникам компаний и предприятий в конвертах.

Как сообщает РБК со ссылкой на RNS, такие данные предоставил Минфин на совещании, где рассматривался вопрос так называемого налогового маневра.

Отмечается, что, по оценкам финансового ведомства, начиная с 2010 года количество людей, занятых в формальном внебюджетном секторе, снизилось на 1,6 миллиона человек — на 5%.

Также указывается, что, по информации Минфина, общий объем серых зарплат в стране составляет порядка 5 трлн рублей.

