Фото: airforce.ru
ВКС России в этом году получат 16 новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 при общем объеме заказа 92 данных самолета. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замминистра обороны РФ Юрия Борисова, который посетил Новосибирский авиационный завод имени Чкалова.
По его словам, у завода длительный контракт с военным ведомством на 92 самолета Су-34, новосибирский авиазавод выполняет его с опережением срока почти на год. В 2017 году ожидаются сверхплановые поставки четырех бомбардировщиков, а общий объем заказа 2017 года – 16 Су-34, подчеркнул Борисов.
Замглавы Минобороны добавил, что в цехе окончательной сборки находятся девять самолетов, а это говорит, что обязательства завода на 2017 год будут выполнены. "График поставки самолетов заводом с Минобороны согласован, мы никаких неожиданностей не ждем", – заключил он, отметив, что у новосибирского завода "очень устойчивая экономика и хорошие планы на будущее".
Также Борисов отметил высокие характеристики Су-34. Бомбардировщик, по его словам, зарекомендовал себя с лучшей стороны в сирийском конфликте, "имеет огромный модернизационный потенциал и является самолетом практически нового поколения".
РИА Новости напоминает, что Су-34 приняли на вооружение в 2014 году. Самолет может поражать не только наземные, но и водные объекты. Кроме этого, он обладает способностью поражать воздушные цели в любое время суток при различной погоде.
Комментарии
Охренеть какой прогресс. Помниться в 2006-м Иванов приезжал на Чкаловский завод и тогда с помпой пообещали выпускать аж по ДВА СУ-34 в год. И вот прошлодесять лет обещают делать аж по 16 штук в год... это что бы их стало 100 штук нужно 7 лет ... к тому времени нужно уже списывать первые 16.
Кроме них еще Су-30, Су-35, и кое-что из 5-го поколения
Космические?! Когда, с кем и какую битву в космосе мы провели? Сколько пехоты и танков мы держим в космосе?
Мания величия это болезнь.
красавец самолёт на фото молодцы
Если делают столько много фронтовых бомбардировщиков,значит скоро фронт откроем.
разработка лохматого 1986 советского года , за 30 лет господа так ничего нового и не создали и теперь впаривают это старье за новую модель Су
На такую огромную страну 16 самолетов - позор! этого хватит только для войны с украиной или грузией, для нормальной обороны нужно по 50 в год делать.
Проплаченная школота как обычно недовольна.
10.03.2017 13:39 - гость -
Первый полёт серийного самолёта Су-34, построенного в рамках государственного заказа для ВВС России, состоялся 12 октября 2006 года
Для тебя реальный школота. Первый полет прототипа был в 1990 году. В 1995 был показан на выстаке в Ле Бурже. Учи матчать ольгинский чудак.
Несет авиабомбы с наводящейся головкой, ракеты воздух-воздух, и электрон защиту "Хибины", отличный самолет. Сделать такой быстро не получится, это результат длительной работы наших конструкторов. А тут негритята индийские захотели технологии чтобы сдали мы им, вот хитрецы.
10.03.2017 13:56 - гость - не строй из себя знайку, старпёр ты не инженер конструктор.