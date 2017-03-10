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ВКС России в этом году получат 16 новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 при общем объеме заказа 92 данных самолета. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замминистра обороны РФ Юрия Борисова, который посетил Новосибирский авиационный завод имени Чкалова.

По его словам, у завода длительный контракт с военным ведомством на 92 самолета Су-34, новосибирский авиазавод выполняет его с опережением срока почти на год. В 2017 году ожидаются сверхплановые поставки четырех бомбардировщиков, а общий объем заказа 2017 года – 16 Су-34, подчеркнул Борисов.

Замглавы Минобороны добавил, что в цехе окончательной сборки находятся девять самолетов, а это говорит, что обязательства завода на 2017 год будут выполнены. "График поставки самолетов заводом с Минобороны согласован, мы никаких неожиданностей не ждем", – заключил он, отметив, что у новосибирского завода "очень устойчивая экономика и хорошие планы на будущее".

Также Борисов отметил высокие характеристики Су-34. Бомбардировщик, по его словам, зарекомендовал себя с лучшей стороны в сирийском конфликте, "имеет огромный модернизационный потенциал и является самолетом практически нового поколения".

РИА Новости напоминает, что Су-34 приняли на вооружение в 2014 году. Самолет может поражать не только наземные, но и водные объекты. Кроме этого, он обладает способностью поражать воздушные цели в любое время суток при различной погоде.