Фото: tumblr.com

Сообщение в Instagram о скором открытии в барнаульском ТРЦ "Пионер" магазина одежды Zara активно гуляет по просторам соцсетей.

Аккаунт под именем zara_barnaul_official сообщает: "31 марта в ТРЦ "Пионер" проводится открытие первого в Барнауле магазина ZARA и ZARA MEN. Первые 10 000 подписчиков получают купон на 5000 рублей и скидочную карту клиента на 10% при предъявлении Instagram на кассе. Обязательным условием является репост".

При этом в отделе аренды "Пионера" порталу Amic.ru информацию об открытии магазина не подтвердили.

Более того, источники нашей редакции продолжают указывать на то, что Zara, как предполагалось ранее, начнет свою работу в торгово-развлекательном центре "Галактика".