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Сообщение в соцсетях об открытии Zara всколыхнуло модников Барнаула

, ИА "Амител", Александр Шелягин
В ТРЦ "Пионер", где якобы должен заработать магазин одежды, информацию об открытии отдела не подтверждают

Фото: tumblr.com

Сообщение в Instagram о скором открытии в барнаульском ТРЦ "Пионер" магазина одежды Zara активно гуляет по просторам соцсетей.

Аккаунт под именем zara_barnaul_official сообщает: "31 марта в ТРЦ "Пионер" проводится открытие первого в Барнауле магазина ZARA и ZARA MEN. Первые 10 000 подписчиков получают купон на 5000 рублей и скидочную карту клиента на 10% при предъявлении Instagram на кассе. Обязательным условием является репост".

При этом в отделе аренды "Пионера" порталу Amic.ru информацию об открытии магазина не подтвердили.

Более того, источники нашей редакции продолжают указывать на то, что Zara, как предполагалось ранее, начнет свою работу в торгово-развлекательном центре "Галактика".

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

10.03.2017 13:33
- гость -

у нас и такие есть?

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10.03.2017 13:41
- гость -

Первые 10 000 подписчиков получают купон на 5000 рублей и скидочную карту клиента на 10% при предъявлении Instagram на кассе

Уже бред вижу. Как они смотря инстаграм на кассах, будут первых 10000 подписавщихся человек отсчитывать?

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10.03.2017 13:43
- гость -

а что, зара такой супер модный магазин?

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10.03.2017 13:43
- гость -

Одеться в Zara на халявные 5000 руб и на набережную Пивоварки пить "Бочкари". Круто!

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10.03.2017 13:52
- гость -

Стопудово будут ограничения, что купоном можно оплатить не более 30% стоимости покупки или около того. Все равно магазин заработает на этих якобы скидках. Купят за 100 рублей, поставят на витрину за 500 рублей, щедро дадут скидку до 300 рублей. Пипл будет щастлив "халяве".

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10.03.2017 13:52
- гость -

Вам бред,а амик денежку заработал((((

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