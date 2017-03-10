Фото: tumblr.com
Сообщение в Instagram о скором открытии в барнаульском ТРЦ "Пионер" магазина одежды Zara активно гуляет по просторам соцсетей.
Аккаунт под именем zara_barnaul_official сообщает: "31 марта в ТРЦ "Пионер" проводится открытие первого в Барнауле магазина ZARA и ZARA MEN. Первые 10 000 подписчиков получают купон на 5000 рублей и скидочную карту клиента на 10% при предъявлении Instagram на кассе. Обязательным условием является репост".
При этом в отделе аренды "Пионера" порталу Amic.ru информацию об открытии магазина не подтвердили.
Более того, источники нашей редакции продолжают указывать на то, что Zara, как предполагалось ранее, начнет свою работу в торгово-развлекательном центре "Галактика".
Комментарии
у нас и такие есть?
Первые 10 000 подписчиков получают купон на 5000 рублей и скидочную карту клиента на 10% при предъявлении Instagram на кассе
Уже бред вижу. Как они смотря инстаграм на кассах, будут первых 10000 подписавщихся человек отсчитывать?
а что, зара такой супер модный магазин?
Одеться в Zara на халявные 5000 руб и на набережную Пивоварки пить "Бочкари". Круто!
Стопудово будут ограничения, что купоном можно оплатить не более 30% стоимости покупки или около того. Все равно магазин заработает на этих якобы скидках. Купят за 100 рублей, поставят на витрину за 500 рублей, щедро дадут скидку до 300 рублей. Пипл будет щастлив "халяве".
Вам бред,а амик денежку заработал((((