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Российский актер и шоумен Никита Джигурда получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщает ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

"Я горжусь тем, что стал гражданином ДНР", – цитирует агентство слова Джигурды, которые он произнес на церемонии вручения паспорта.

"Я русский артист и поэт украинского происхождения и горжусь этим. Донбасс всегда был душой Украины, но эту душу стали распинать. И сегодня я выступаю за то, чтобы на этой территории наконец наступил мир", — объяснил свое решение актер.

Также Джигурда отметил, что в ДНР "настоящие мужчины", поступающие правильно. Он подчеркнул, что если бы жители республик вели себя как украинские националисты, то на всей территории страны воцарил бы хаос. "Именно поэтому я выступаю за мир и дружбу", — приводит его слова "Лента.ру".

Агентство напоминает, что актер выступил в поддержку самопровозглашенной республики еще в 2014 году, когда лично посетил Донецк.

Также отмечается, что в конце ноября минувшего года паспорт Донецкой народной республики получил другой российский актер, сценарист и режиссер Иван Охлобыстин.