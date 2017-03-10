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Возможность комплектования подразделений МЧС материально-техническими средствами алтайского производства попросил рассмотреть губернатор Алтайского края Александр Карлин главу спасательного ведомства Владимира Пучкова.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, с соответствующим письмом глава края уже обратился к министру.

По словам Александра Карлина, алтайские предприятия производят ши­рокий спектр продукции, которую можно использовать для предупреж­дения и ликвидации различных ЧС и аварий.

"Промышленность региона обладает серьезным научно-техническим, производственным и кадровым потенциалом в области серийного выпуска конкурентоспособной продукции, зарекомендовавшей себя на российском рынке и имеющей все необходимые сертификаты качества", – подчеркивает глава региона.

В числе предприятий, которые могут поставлять свою продукцию спасателям, названы:

Алтайский шинный комбинат;

Барнаульский завод резиновых технических изделий;

группа компаний "Тонар";

Алтайский моторный завод;

Алтайский завод дизельных агрегатов;

Алтайский филиал компании "Президент-Нева";

машиностроительный завод "ЭнергоТехСервис";

"Барнаултрансмаш";

комбинат "Меланжист Алтая";

завод "Алтайские лесные машины";

компании "Алсэн", "Элькон", "Рукав", "Сибирь-Техника", "Спецобъединение-Алтай", "Спецавтоматика", "Источник плюс".



