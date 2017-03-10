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Возможность комплектования подразделений МЧС материально-техническими средствами алтайского производства попросил рассмотреть губернатор Алтайского края Александр Карлин главу спасательного ведомства Владимира Пучкова.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, с соответствующим письмом глава края уже обратился к министру.
По словам Александра Карлина, алтайские предприятия производят широкий спектр продукции, которую можно использовать для предупреждения и ликвидации различных ЧС и аварий.
"Промышленность региона обладает серьезным научно-техническим, производственным и кадровым потенциалом в области серийного выпуска конкурентоспособной продукции, зарекомендовавшей себя на российском рынке и имеющей все необходимые сертификаты качества", – подчеркивает глава региона.
В числе предприятий, которые могут поставлять свою продукцию спасателям, названы:
- Алтайский шинный комбинат;
- Барнаульский завод резиновых технических изделий;
- группа компаний "Тонар";
- Алтайский моторный завод;
- Алтайский завод дизельных агрегатов;
- Алтайский филиал компании "Президент-Нева";
- машиностроительный завод "ЭнергоТехСервис";
- "Барнаултрансмаш";
- комбинат "Меланжист Алтая";
- завод "Алтайские лесные машины";
- компании "Алсэн", "Элькон", "Рукав", "Сибирь-Техника", "Спецобъединение-Алтай", "Спецавтоматика", "Источник плюс".
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