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Американский вице-президент Майк Пенс пообещал не щадить ресурсов на поиски авторов утечек о том, как ЦРУ ведет слежку, пишет РИА Новости со ссылкой на его интервью Fox News.

Пенс подчеркнул, что власти не пожалеют никаких ресурсов для привлечения к ответственности виновных в утечке информации, "которая могла подорвать методы (разведки) и национальную безопасность". При этом вице-президент США отметил, что утечка информации произошла более года назад, когда правила предыдущая администрация – президента Барака Обамы.

Также Пенс добавил, что в случае подтверждения подлинности опубликованных документов речь идет об "одном из наиболее значительных случаев подрыва нацбезопасности".

При этом политик отметил, что описанные в документах способы наблюдения запрещены ЦРУ на территории Соединенных Штатов при слежке за местными гражданами.

В заключение Пенс уточнил, что не может подтвердить подлинность опубликованной информации.

Агентство напоминает, что WikiLeaks ранее опубликовал, предположительно, секретные документы Центрального разведывательного управления, в которых описаны инструменты для взлома компьютеров, мобильных телефонов и телевизоров. По данным разоблачительного сайта, сотрудники ЦРУ используют набор секретных инструментов, в том числе программы для взлома, вирусы и вредоносные программы, против которых еще нет защитных механизмов. Также утверждалось, что хакерская армия ЦРУ насчитывает свыше пяти тысяч человек.

Кроме этого, в документах говорится, что американское консульство во Франкфурте-на-Майне выполняло функции хакерского центра в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а хакерам выдавали дипломатические паспорта и обеспечивали прикрытием со стороны госдепа.

Отметим, что председатель сенатского комитета Конгресса Соединенных Штатов по делам вооруженных сил республиканец Джон Маккейн обвинил Россию в утечках данных, которые опубликовал WikiLeaks. Доказательств при этом он не привел.