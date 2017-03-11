Свою новую программу мэтра российского юмора, народного артиста России Евгений Петросян назвал "Шутка за шуткой" и именно с ней 11 апреля он выступит перед барнаульцами в театре музыкальной комедии.

Как рассказали в агентстве "Лига арт", это будет по-настоящему веселый, юмористический концерт с большим количеством премьерных номеров.

"Репертуар артиста настолько велик, что достоин Книги Рекордов Гиннеса. Многие его работы стали классикой жанра. Но артист не стоит на месте. Он все время в творческом движении, представляя зрителю возможность увидеть по-настоящему театральную юмористику на эстраде. Не пропустите этот вечер, который, не сомневаемся, останется в памяти на долгие годы. Уникальная возможность увидеть артиста, как говорят в народе, живьем и удивиться его творческой молодости", — рассказывают в агентстве.

Кроме того, организаторы мероприятия уточняют, что перед барнаульцами выступит настоящий артист, и никакого двойника у него быть не может.