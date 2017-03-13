Компания "Бочкари" уже в пятый раз становится участником международной туристической выставки "Интурмаркет — 2017" в составе делегации Алтайского края. Данное мероприятие — крупнейшая в стране площадка делового общения в сфере туризма, которая ежегодно проходит в Москве в выставочном центре "Крокус Экспо".

Поездка на мероприятие такого уровня — высокая оценка работы компании, поскольку для участия в объединенном стенде Алтайского края приглашаются только те предприятия, чья продукция стала своеобразной визитной карточкой региона. К таким бесспорным "брендам" края относится алтайский сыр, масло, мед, фиточаи, напитки и уникальные воды.

"Здесь мы представляем нашу продукцию, угощаем всех желающих, знакомим с новинками. В этот раз, кроме уже популярных наших напитков, мы привезли на выставку коктейльную линейку из трех продуктов: "Мохито. Лайм-мята", "Мохито со вкусом клубники", "Bronx-апельсин", — рассказала маркетолог компании "Бочкари", Татьяна Рыбакова.

Одним из продуктов, вызывающих наибольший интерес, является лечебно-столовая вода "Завьяловская" с высоким содержанием природного магния. Горькие и соленые Завьяловские озера каждый год привлекают тысячи туристов со всей страны. Сюда неизменно едут за здоровьем. Также известны по всей России туристические зоны — озеро Яровое и Бирюзовая Катунь, где продукция под торговой маркой "Бочкари" пользуется большой популярностью у туристов.

"Все, что мы делаем, готовится исключительно на натуральном сырье и чистейшей воде Алтая. Наше предприятие располагается в предгорной зоне края, завод стоит буквально "в чистом поле". На ближайшие 70 км никакой "цивилизации", заводов, а, значит, и влияния на наши в водные запасы", — подчеркнула Татьяна Рыбакова.

Алтайский край на выставке "Интурмаркет" популяризирует гастрономический и событийный туризм, презентуя такие крупные массовые мероприятия, как фестиваль напитков "Алтайфест" и "Сибирская Масленица", на которых компания "Бочкари" является генеральным партнером. Эти события привлекают на Алтай более 30 тысяч гостей.